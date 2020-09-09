Didem Kınalı kimdir? Oryantal Didem Kınalı kaç yaşında, nereli?
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Didem Kınalı kimdir? Oryantal Didem Kınalı kaç yaşında, nereli?

Oryantal Didem olarak tanınan ünlü isim Didem Kınalı hayatı merak ediliyor. Kınalı, İstanbul'da doğdu ve üç kardeştir. Annesi Selanik göçmeni, babası ise Yugoslav göçmenidir. Didem Kınalı boyu, kilosu...

Didem Kınalı kimdir? Oryantal Didem Kınalı kaç yaşında, nereli?
09.09.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:35

Didem Kınalı, çocukluğunu Roman mahallesinde geçirdi, ufak yaşlardan bu yana da dansa ilgisi bulunuyordu. İbrahim Tatlıses'sin TV programındaki oryantal dans gösterileriyle tanındır. Ardından sık sık birçok programa konuk oldu. İşte, Didem Kınalı hakkında detaylar...

DİDEM KINALI KİMDİR?

Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa'da dünyaya geldi. Şişli Kuştepe'de büyüyen dansçının bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır.

Didem Kınalı kimdir? Oryantal Didem Kınalı kaç yaşında, nereli?

Çocukluğu Roman mahallesinde geçen Didem Kınalı, ilkokul üçüncü sınıfa kadar okudu ve çalışması gerektiği için okulu bırakarak dansa başladı. Sonrasında ise lise eğitimini de tamamladı. 1993 yılında yayın hayatına başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu. Kınalı günümüzde oryantal dans dersi veriyor. Başarılı oryantal 1,62 boyundadır.

Didem Kınalı kimdir? Oryantal Didem Kınalı kaç yaşında, nereli?

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