Didem Kınalı, Bülent Serttaş'ı polise şikayet etti mi? - Haberler Magazin
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Didem Kınalı, Bülent Serttaş'ı polise şikayet etti mi?

Hürriyet - Haberler | Magazin
Didem Kınalı, Bülent Serttaş'ı polise şikayet etti mi?

Didem Kınalı ve Bülent Serttaş arasında yaşanan gerilim bugün 2. Sayfa programında yeninden gündeme geldi.

Didem Kınalı ve Bülent Serttaş arasında yaşanan gerilim bugün 2. Sayfa programında yeninden gündeme geldi. İbo Show'daki davranışından dolayı çok eleştirilen Bülent Serttaş konuyla ilgili sessizliğini korurken Kınalı, 'Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım!" sözleriyle sitem etmişti.

POLİS ÇAĞIRDI MI?

Serttaş'ın bu davranışının nedeni günler sonra ortaya çıkmıştı.

Bülent Serttaş ve Didem Kınalı, geçtiğimiz yaz Florya'da bir düğünde sahne aldı. Düğüne geç gelen Didem, organizatör tarafından sahneden erkenden indirildi.

Büyük bir şok yaşayan oryantal Didem'in, sinirle düğünün gerçekleştiği mekandan ayrıldıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulunduğu öne sürüldü.

Düğün yerine gelen polis, pandemi kurallarına uygun olmayan eğlence düzenlendiğini tespit ederek herkese ceza uyguladı.

O sıralarda Bülent Serttaş'ın sahnede olduğu, yapılan bu harekete sinirlendiği ve o gün oryantal Didem ile arasına mesafe koyduğu iddia edilmişti.

BEN KİMSEYİ ŞİKAYET ETMEDİM

Bugün canlı yayında yaşananları anlatan Didem Kınalı, kimseyi şikayet etmediğini ve mesleğine saygı duyulmadığını söyledi;

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