Didem, Hollywood starını canlandırdı...

.Soydan, Mustafa Doğan'ın yönettiği klipte Uma Thurman'ın efsanevi karakteri ile karşımıza çıkıyor. "Muamma" isimli şarkı DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda ve klibi NetD kanalında yayında...

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