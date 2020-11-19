Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı
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Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı

19.11.2020 21:04 | Son Güncelleme: 20.11.2020 08:22

Geçtiğimiz mayıs ayında avukat Can Aydın'la evlenen Didem Balçın, sosyal medya hesabından hamile olduğunu söyledi. Eşiyle çektirdiği bir pozunu paylaşıp müjdeyi veren oyuncu, "Huzurla ve sağlıkla gel minik melek" ifadelerini kullandı.

Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun'u oynayan Didem Balçın, aylar önce gittiği Baby Shower'da "Mom" yani anne yazılı bir maskeyle poz verdi. Aynı pozu aylar sonra Instagram hesabından paylaşan Balçın, yaşadığı bebek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

"HUZURLA VE SAĞLIKLA GEL MİNİK"

Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yapan oyuncu "Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken çekilmiştik bu fotoğrafı… Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla bekliyor. Dileğimiz isteyen herkese nasip etsin Allah bu güzel duyguyu. Mutlu ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin, arada yollayın bize" dedi.

DİDEM BALÇIN HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Oyuncu paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken Neslişah Düzyatan, Derya Şensoy, Burçin Abdullah, İdil Fırat ve Rojda Demirer gibi ünlü isimler tebrik yorumu yaptı.

Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı
Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

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