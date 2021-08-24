Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti
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Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti

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Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına telefonla bağlanan bir kadını Kürtçe konuşmasının ardından "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyerek yayından aldı. Arslan'ın bu tavrı büyük tepki çekti.

Tartışma programlarından gündüz kuşağına transfer olan ve Show TV'de "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programını sunan Didem Arslan Yılmaz, yayında Kürtçe konuşan bir kadını tepki çeken sözlerle yayından aldı.

"BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Türkan isimli kadının Kürtçe konuşması üzerine Arslan, "Hayır hayır Türkan hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez, böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Yılmaz'ın Kürtçe konuşan kadının telefon bağlantısını kesmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcıların binlerce paylaşımda bulunduğu #haddinibildidemarslan etiketi kısa sürede en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yükseldi.

Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti
Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti
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Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti - Haberler
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