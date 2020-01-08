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Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma

Haber Türk'te canlı olarak yayınlanan Türkiye'nin nabzı programında, Kanal İstanbul tartışılırken moderatör Didem Arslan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma çıktı.

08.01.2020 23:11 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:20

Türk'te canlı olarak yayınlanan 'nin nabzı programında, Kanal İstanbul tartışılırken moderatör ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı arasında sert tartışma çıktı.


Haber Videosu

: Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma
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