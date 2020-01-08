Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma
Haber Türk'te canlı olarak yayınlanan Türkiye'nin nabzı programında, Kanal İstanbul tartışılırken moderatör Didem Arslan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma çıktı.
08.01.2020 23:11 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:20
Haber Türk'te canlı olarak yayınlanan Türkiye'nin nabzı programında, Kanal İstanbul tartışılırken moderatör Didem Arslan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma çıktı.