Dicle Üniversitesinin eski rektörü ile yardımcısına FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dicle Üniversitesinin eski rektörü ile yardımcısına FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Dicle Üniversitesinin eski rektörü ile yardımcısına FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin davada, tutuksuz yargılanan eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcısı Prof. Dr.

DİYARBAKIR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin davada, tutuksuz yargılanan eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Saraç, Sır, eski rektör yardımcıları Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Üzerine isnat edilen suçlamalara ilişkin savunma yapan Saraç, FETÖ üyeliğine ilişkin somut bir delil olmadığını ileri sürdü.

Görev yaptığı dönemde kadrolaşma iddiasının gerçek dışı olduğunu öne süren Saraç, savunmasında şunları söyledi:

"Hakkımda beyan veren kişiler ya rektör olduğum dönemde karşıma aday olmuş veya karşıdaki adayın etrafında bulunmuş insanlardır. Dolayısıyla husumetten kaynaklı beyan vermiş olabilirler. Kadrolaşma iddiası gerçek değildir. Uzun süren yargılanma nedeniyle mağdur durumdayım, bir an önce mağduriyetimin giderilerek beraatimi talep ediyorum."

Dönemin rektör yardımcıları Sır, Eyigün ve Bilici de üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, eski rektör Ayşegül Jale Saraç ve yardımcısı Aytekin Sır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, Eyigün ve Bilici'nin ise beraatine karar verdi.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

Son dakika haber: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakalandı! Yunanistan'da suikast eğitimi almış

Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakalandı! Yunanistan'da suikast eğitimi almış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Binali Yıldırım Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray Gökhan Çıra İrem Derici
Spor Mesut Özil Muslera Cristiano Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Şenol Güneş Vladimir Putin Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dicle Üniversitesinin eski rektörü ile yardımcısına FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 09:51:23. #1.12#