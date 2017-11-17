Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'ya 115 Milyonluk Yatırım

Dicle Elektrik, 2017 yılında enerji altyapısını güçlendirmek için Şanlıurfa'ya 115 milyon liralık yatırım yaptı.



Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde enerji tüketiminin en yüksek olduğu Şanlıurfa'da iletim hatlarını yeraltına alırken, aydınlatma, direklerin deplasesi, ek şebeke yapımı ve bakım onarım çalışmalarını ise aksaksız sürdürüyor. Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı Murat Dursun ve Proje Tesis Müdürü Mehmet Kürüm, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.



Enerji Bakanlığı ve EPDK mevzuatları çerçevesinde müşterilerine kesintisiz, kaliteli ve güvenli elektrik vermek için çalıştıklarına vurgu yapan Dursun, yapılan çalışmalar enerji kalitesini artırırken, şehri de daha modern bir çehreye kavuşturacağını söyledi.



İl genelinde 75 kilometre yer altı hattı, 30 kilometre havai hat ve 50 km aydınlatma şebeke hattı tamamlandı. Şanlıurfa'da 2017 yılında 115 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden İl Müdür Yardımcısı Murat Dursun, dağıtım tesislerinin şebeke kapasitesini yükseltme, şebekeleri iyileştirme ve yenileme ile dağıtım hatlarını yenileme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Dursun, "Dicle Elektrik Dağıtım olarak Şanlıurfa'da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yıl başladığımız merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerindeki iletim hatlarının yeraltına alınması çalışmaları tamamlanmak üzere. Yıl içerisinde başlattığımız diğer çalışmalar ile birlikte Akçakale- Mardin çevre yolu bağlantısı ile Akabe -TOKİ çevre yolu orta refüj aydınlatma çalışmaları da yıl sonuna kadar bitirilecek" dedi. - ŞANLIURFA