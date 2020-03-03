Dicle Elektrik'te görev değişimi

03.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:46

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ve Dicle Elektrik Perakende AŞ Genel Müdürleri ile Müşteri ve Saha Yönetim Başkanı değişti.



Özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ile elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü'ne Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas getirilirken daha önce bu görevi yürütmekte olan Murat Karagüzel ise Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı. Dicle Elektrik Perakende AŞ Genel Müdür vekili Avni Doğan ise Müşteri Saha Yönetimi Başkanlığı görevine getirildi. Geçen hafta yapılan atama duyurusunun ardından Arvas, Karagüzel ve Doğan yeni görevlerine başladı.



Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü'ne getirilen Yaşar Arvas Boğaziçi Üniversitesi yazılım bilimleri mezunu. İstanbul Şehir Üniversitesi'nden MBA derecesine sahip olan Arvas, 2014 yılında Eksim Holding'de BT Direktörü olarak göreve başladı. Arvas, son olarak Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'de Müşteri ve Saha Yönetim Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.



Dicle Elektrik Perakende ve Satış A.Ş Genel Müdürlüğü'ne atanan Murat Karagüzel Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, elektrik ve elektronik mühendisliği mezunu. Özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013 yılında Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü görevine getirilen Karagüzel, o tarihten beri bu görevde bulunmaktaydı.



Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Saha Yönetimi Başkanlığı görevine getirilen Avni Doğan, Dokuz Eylül Üniversitesi maliye bölümü mezunu. Doğan, 1990 - 2014 arasında Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım şirketlerinde üst düzey görevlerde bulundu. 2014 yılında Dicle Elektrik bünyesine katılan Doğan, son olarak Dicle Elektrik Perakende ve Satış AŞ Genel Müdür Vekilliği görevini yürütüyordu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA