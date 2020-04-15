Dicle Elektrik, saha personelini korona virüse karşı sürekli güncelliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dicle Elektrik, saha personelini korona virüse karşı sürekli güncelliyor - Haberler
Mardin, Dicle, Güncel

Dicle Elektrik, saha personelini korona virüse karşı sürekli güncelliyor

Dicle Elektrik, bölge genelinde görev yapan personelini korona virüs salgınıyla ilgili en güncel bilgilerle donatıyor, koruma çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

15.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:10
Dicle Elektrik, saha personelini korona virüse karşı sürekli güncelliyor

Dicle Elektrik, bölge genelinde görev yapan personelini korona virüs salgınıyla ilgili en güncel bilgilerle donatıyor, koruma çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Bilgilendirme çalışmaları sahada da yapılıyor.

Dicle Elektrik, korona virüs ile mücadele sürecinde müşterilerine kesintisiz enerji sağlamak için kritik görev yapan saha personelinin sağlığını yakından takip ediyor. Korona virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren bir taraftan bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek çalışanlarını salgından korunma önlemleri konusunda eğitimden geçiren şirket, diğer taraftan çalışanlarını ve müşterilerini salgından korumak için sıkı tedbirler uygulamaya devam ediyor.

Personelin sağlığı yakından takip ediliyor

Karantinaya alınan bölgeler başta olmak üzere sahada görev yapan tüm personel her gün düzenli kontrolden geçiriliyor. Bu kapsamda işe gelişlerinde düzenli olarak saha çalışanlarının ateşleri kontrol ediliyor, kullandıkları araç ve gereçler rutin aralıklarla dezenfekte ediliyor. Dicle Elektrik saha çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından hangi durumda ne yapmaları gerektiği konusunda da sürekli olarak bilgilendiriliyorlar. Mardin İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan iş sağlığı güvenliği uzmanı Şehmus Öner, çalışanları sosyal mesafe, yakın temastan kaçınma, kalabalık ortamlardan uzak durma, hijyen, koruyucu donanım ve kullanılan malzemelerin dezenfekte edilmesi gibi konularda sürekli bilgilendirdiklerini ve uygulamalarını denetlediklerini söyledi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL'lik yardım yapılacak Haberler
Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL'lik yardım yapılacak
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
İletişim Başkanı Altun'un avukatından 'Boğaz'da kaçak var' haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi...
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Fahrettin Koca Hakkı Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Tarkan İrem Derici Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Dicle Elektrik, saha personelini korona virüse karşı sürekli güncelliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 11:19:36. #1.15#
title