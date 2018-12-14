Dicle Barajı'nın Kapaklarından Biri Yağış Nedeniyle Koptu (5)

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan biri koptu, jandarma ve AFAD ekipleri nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.

Bismil ilçesinde zabıta ekipleri. Dicle ve Ulutürk mahallelerinde yaşayan vatandaşları sel ve su baskını tehlikesine karşı anonslarla uyarıyor.

Bu iki mahallede yaşayan vatandaşlar evlerini terk ediyor.