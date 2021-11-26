DICE'ın tasarım başkanı Battlefield 2042 lansmanından sonra şirketten ayrıldı - Haberler
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DICE'ın tasarım başkanı Battlefield 2042 lansmanından sonra şirketten ayrıldı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
DICE'ın tasarım başkanı Battlefield 2042 lansmanından sonra şirketten ayrıldı

Tasarım başkanı Fawzi Mesmar daha önce Candy Crush geliştiricisi King'in stüdyo başkanıydı.

DICE'ın battlefield ve Star Wars: Battlefront franchise'larında çalışan tasarım başkanı Fawzi Mesmar, Battlefield 2042'nin piyasaya sürülmesinin ardından şirketten ayrılmaya karar verdi.

DICE'ın personeline gönderilen bir e-posta ile duyuruldu ve stüdyonun en son tetikçisi gönderildikten sonra bir süredir ayrılmayı planladığını ortaya çıkardı. Fawzi Mesmar, Candy Crush geliştirici King'in stüdyo direktörü, prodüksiyon ve oyun tasarımından sonra aldığı bir iş olan 2019'dan bu yana DICE'ın tasarım başkanı olarak görev yapmıştı.

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Mesmar, personele gönderdiği e-postada, "Galaksideki en iyi tasarım ekiplerinde hizmet vermek mutlak bir zevkti" dedi. "Yaptığınız inanılmaz tasarım çalışması her geçen gün bana ilham vermeye devam ediyor. Bana biraz güvendiğiniz için teşekkür ederim, umarım hayal kırıklığına uğratmamışımdır." Sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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