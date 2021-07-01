Diablo IV Hakkında Birçok Yeni Bilgi Ortaya Çıktı

Diablo IV duyuruldu ve çıkış tarihi açıklanmamasına rağmen, Blizzard tarafından birçok bilgi gelmeye başladı.

Diablo IV duyuruldu ve çıkış tarihi açıklanmamasına rağmen, tarafından birçok bilgi gelmeye başladı. Şirket, dördüncü Diablo hakkında yeni bilgiler ortaya koyan üç aylık güncellemenin başka bir sayısını yayınladı. Bu kez sanat yönetmeni John Mueller, baş karakter sanatçısı Arnaud Kotelnikof ve sanat yönetmen yardımcısı Nick Chilano'nun yardımıyla oyunun görsel katmanına ve daha özel olarak karakterlerin ve canavarların tasarımlarına odaklandı.

Açıkça geliştiriciler, sanal bir şaheser sunmak için yeni teknolojik çözümlerin avantajlarından yararlanmak istemiş. Bununla birlikte, Blizzard "yapay veya mülayim" karakterler yaratarak aşırı gerçekçilik tuzağına düşmek istememiş, her şey oyun için tipik bir tarzda sürdürülecek.

Yaratıcılar için referans, Diablo III'teki ara sahneler oldu ve dördüncü oyunda da bulunacak olsalar da, oyun motorunda "sinematik" ile karşılaştırılabilir olan birçok ara sahne göreceğiz. Bunun bir örneğini birkaç ay önce Rogue sınıfının sunumu sırasında görebildik.

Kaynak: Blizzard

Diablo IV Çok Gerçekçi Karakterler Sunacak

Gerçek zamanlı render çok önemli çünkü Diablo IV çok daha zengin karakter özelleştirme seçenekleri sunacak. Yeni boya sistemi, her bir zırh parçasının rengini değiştirmemizi sağlayacak ve oyuncular ayrıca farklı saç, sakal ve dekoratif unsur kombinasyonlarıyla oynayabilecek. Tüm bunları yalnızca savaşta ve yeni gardırop menüsünde değil, aynı zamanda bazı oyun içi ara sahnelerde de görebileceğiz:

"Diablo IV, karakterleriniz için önceki tüm Diablo oyunlarında sahip olduğumuzdan daha derinlemesine özelleştirmeye sahip. Karakterinizin yüzünü, saç stilini, sakalını değiştirebilecek ve takı ekleyebileceksiniz. Makyaj ve dövmeler veya vücut boyası gibi vücut işaretleri kullanabileceksiniz. Ayrıca karakterinizin teninin, gözlerinin, saçının/yüz kıllarının ve vücut işaretlerinin renk değerlerini de değiştirebileceksiniz. Bazı ögeler sınıfa özel olacak. Sınıfların benzersiz geçmişlerini desteklemek için sınıflar arasında paylaşılacak."

Bu, oyuncuların mutlak özgürlüğe sahip olacağı anlamına gelmeyecek. Karakterler benzersiz olacak, ancak yine de karakterlerin görünüşlerine bakarak uzmanlıklarını tanıyabileceğiz. Geliştiriciler ayrıca, "detay haritalama" yöntemi kullanarak karakterleri çok daha detaylı ve hoş gösterecek.

Diablo 4 Oyun İçi Görsel

Buna ve geliştirme süreci hakkında bir avuç kamera arkası bilgiye ek olarak, yeni üç aylık rapor aynı zamanda sadece sanat eserlerinde değil, aynı zamanda kısa videolarda da yeni ve eski canavar modellerinin yaratılmasının bir sunumu ve tartışılması oldu. Blizzard'ın resmi yeni materyallere ve makalenin tamamına göz atmanızı öneririz. Ne yazık ki, Diablo IV çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Kaynak: Turkmmo