Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) personelinin maaş promosyon ihalesi sonuçlandı. 7 Bankanın teklif verdiği ihaleyi Vakıflar Bankası kazandı. Vakıflar Bankası DHMİ çalışanlarına 5 yılda 17 bin TL promosyon alacak.

DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak Başkanlığında Mali İşler Dairesi Başkanı Özcan Durukan ve yetkili sendika temsilcisi Kenan Çalışkan'dan oluşan ihale komisyonunca gerçekleştirilen Maaş Karşılığı Banka Promosyon İhalesine 7 banka teklif verdi. Tekliflerin alınmasının ardından en yük teklifi veren 4 banka açık artırmaya katıldı. Açık artırma sonunda ihaleyi rekor bir ücretle Vakıflar Bankası kazandı. Vakıflar Bankası 5 yıl boyunca DHMİ Personeline 17 bin TL promosyon ödemesi yapacak.

İhalenin sonucunu DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin duyurdu

Maaş promosyon ihalesinin sonucunu sosyal medya hesabından duyuran DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, bu güzel neticenin DHMİ ailesine hayırlı olmasını dileyerek şu paylaşımı yaptı:

"Kuruluşumuz çalışanlarının menfaati doğrultusunda yoğun istişare ve çalışmaların ardından yapılan Banka Maaş Promosyon İhalesi sonucunda Vakıfbank ile 5 yıllık 17 bin TL DHMİ çalışanları için rekor seviyede promosyon kazanımı elde edilmiştir. Tüm #DHMİ ailesine hayırlı olsun."

Vakıflar Bankası, DHMİ Personeline peşin olarak ve yıllara göre yapacağı ödeme planı şöyle:

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