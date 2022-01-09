DHMİ'nin sistemiyle THY uçakları sisli pistlere güvenle inebilecek - Haberler
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DHMİ'nin sistemiyle THY uçakları sisli pistlere güvenle inebilecek

AA - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) "Kategori 3 Yaklaşma Sistemi" sayesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin en aza indiği anlarda bile uçakların emniyetle inebileceğini bildirdi.

ERZURUM (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) "Kategori 3 Yaklaşma Sistemi" sayesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin en aza indiği anlarda bile uçakların emniyetle inebileceğini bildirdi.

Üstün, yoğun sisin görüldüğü Erzurum'daki piste emniyetle inen THY uçağının görüntüsünü Twitter'dan paylaştı.

Paylaşımında sisli havaların artık ayrılık getirmeyeceğini belirten Üstün, "DHMİ'nin 'Kategori 3 Yaklaşma Sistemi'ni devreye alması sonucu sis nedeniyle görüş mesafesinin 175 metreye kadar düştüğü anlarda bile Erzurum'a emniyetle inebileceğiz." ifadelerini kullandı.

DHMİ'nin sistemiyle THY uçakları sisli pistlere güvenle inebilecek

DHMİ'nin sistemiyle THY uçakları sisli pistlere güvenle inebilecek

DHMİ'nin sistemiyle THY uçakları sisli pistlere güvenle inebilecek

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