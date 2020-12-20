DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı
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DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı

20.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:31
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı

DHKP-C terör örgütünün kirli tezgahı polisler tarafından önlendi. Örgüt üyesi M.K., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evini ve çevresini gizlice fotoğraflarken yakalandı. Konuya ilişkin yapılan soruşturma sonucu kritik ayrıntılar ortaya çıktı.

Açlık grevinde ölen Ebru Timtik'e sözde destek vermek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikameti önünde toplanma çağrısı yapan ve Kocaeli ile İstanbul'dan örgüt üyelerini taşıyan bir otobüs Kısıklı'ya varmadan yolda durduruldu. 21 şüpheli yakalandı.

DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI YÖNETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin etrafında dolaşan ve gizlice fotoğraf çeken M.K., DHKP-C'li çıktı. İfadesi alınan M.K., "Örgütle işim olmaz" derken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K.'nın sosyal medya hesabından "Halkın Hukuk Bürosu @halkinhukuk_" isimli hesabı etiketleyerek buluşma çağrısı yaptığı, örgütün sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı.

DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EVİNİ FOTOĞRAFLAMIŞLAR

Grup Yorum'a ait sosyal medyadan yapılan paylaşımı yeniden paylaştığı (RT) tespit edilen şüphelinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önüne gelerek fotoğraf çektiği, araçla gelen ve yakalanan diğer örgüt mensuplarını beklediği, bu şekilde eylem hazırlığı içinde olduğu anlatıldı. Öte yandan diğer şüphelilerden Burak K., Gazi Mahalli Alan sorumlusuydu.

DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı

ÖRGÜTTEKİ GÖREVİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet G. DHKP/C Tutuklu Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde (TAYAD) sorumluydu. Gürcan E. İdil Kültür Merkezi içerisinde faaliyet yürütüyordu. Sevcan A. DHKP/C Gençlik Yapılanması'nda faaliyet yürütüyordu.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 14:31:33. #1.15#
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