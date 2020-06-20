DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru tutuklandı
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DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru tutuklandı

DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru tutuklandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru, İzmir'deki hücre evinde polis operasyonuyla yakalanmıştı.

20.06.2020 01:30 | Son Güncelleme: 20.06.2020 02:37

DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru tutuklandı

İZMİR - Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru, İzmir'deki hücre evinde polis operasyonuyla yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru tutuklandı

Kaynak: İHA

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