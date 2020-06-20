DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru tutuklandı DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru tutuklandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru, İzmir'deki hücre evinde polis operasyonuyla yakalanmıştı.

DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru tutuklandı İZMİR - Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru, İzmir'deki hücre evinde polis operasyonuyla yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Kaynak: İHA