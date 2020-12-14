DHBT sınavı ne zaman? DHBT sınavı nedir? DHBT sınavı ne zaman 2020?DHBT sınavı başvuruları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHBT sınavı ne zaman? DHBT sınavı nedir? DHBT sınavı ne zaman 2020?DHBT sınavı başvuruları!

14.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:42
DHBT sınavı ne zaman? DHBT sınavı nedir? DHBT sınavı ne zaman 2020?DHBT sınavı başvuruları!

Geçtiğimiz aylarda 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), Kovid 19 sebeiyle ertelenmişt. Şimdi adayşar ve bu sınavdan yararlanacak olan herkes yeni sınav tarihini merak ediyor. Peki, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavı ne zaman? DHBT sınavı nedir? DHBT sınavı ne zaman 2020? DHBT sınavı başvuruları!

Kovid sebebiyle ertlenen veüzerine pekçok tarih konuşulan DHBT için pek çok tarihten bahsediliyor. Peki, DHBT sınavı ne zaman? DHBT sınavı nedir? DHBT sınavı ne zaman 2020?DHBT sınavı başvuruları!

DHBT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise konuyla ilgili resmi twitter hesabından,

"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

Şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu açıklama doğrultusunda DHBT'de dahil diğer tüm sınavların ileri ancak belirsiz bir tarihe ertelendiği açıklanmış oldu.

İlgili Haberler

AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav ekranı linki!
AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav ekranı linki!
AÖF sınavları en zaman başlıyor? 2020 Aralık AÖF sınavları online mı? AÖF sınav tarihleri!
AÖF sınavları en zaman başlıyor? 2020 Aralık AÖF sınavları online mı? AÖF sınav tarihleri!
AÖF sınav giriş ekranı | Açık Öğretim sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri!
AÖF sınav giriş ekranı | Açık Öğretim sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aleyna Tilki Defne Samyeli Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Neymar Pierre Webo Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHBT sınavı ne zaman? DHBT sınavı nedir? DHBT sınavı ne zaman 2020?DHBT sınavı başvuruları! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:48:12. #1.14#
title