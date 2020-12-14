DHBT sınavı ne zaman? DHBT sınavı nedir? DHBT sınavı ne zaman 2020?DHBT sınavı başvuruları!

Geçtiğimiz aylarda 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), Kovid 19 sebeiyle ertelenmişt. Şimdi adayşar ve bu sınavdan yararlanacak olan herkes yeni sınav tarihini merak ediyor. Peki, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavı ne zaman? DHBT sınavı nedir? DHBT sınavı ne zaman 2020? DHBT sınavı başvuruları!

Kovid sebebiyle ertlenen veüzerine pekçok tarih konuşulan DHBT için pek çok tarihten bahsediliyor. Peki, DHBT sınavı ne zaman? DHBT sınavı nedir? DHBT sınavı ne zaman 2020?DHBT sınavı başvuruları!

DHBT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise konuyla ilgili resmi twitter hesabından,

"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

Şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu açıklama doğrultusunda DHBT'de dahil diğer tüm sınavların ileri ancak belirsiz bir tarihe ertelendiği açıklanmış oldu.