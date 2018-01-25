Dha Yurt - Roket Düşen Camide Büyük Hasar

Kilis'te dün teröristlerin ateşleyip isabet ettiği kent merkezinde bulunan tarihi Çalık Camisindeki hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı. Terzi Muzaffer Aydemir ile Suriyeli Tarık Tabak'ın yaşamını yitirdiği saldırıda roketin isabet ettiği kubbenin büyük bir bölümü yıkıldı. 'Çalık Hacı Ali' lakaplı, Hacı Bin Mehmet Ağa tarafından 1682 yılında Aşıt Mahallesinde inşa ettirilen 3 kapılı girişi bulunan 336 yıllık cami içi de kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki evlerde de hasar oluştu. Duvarları da yıkılan camide olası bir yıkıma karşı polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Camide kısa süre içerisinde temizlik ve onarım çalışmaları başlatılacağı belirtildi.

'KEŞKE BEN DE ŞEHİT OLSAM'

Saldırıda namaz kılarken ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir'in geçen salı günü esnaf ziyareti sırasında Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya "Allah kazadan beladan korusun. Allah devletimizi milletimizi korusun. Benim zamanımda Kore vardı. Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam" dediği ortaya çıktı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, sosyal medya hesabından Aydemir'in de bunduğu esnaf grubuyla çekilen fotoğrafı paylaşıp şöyle yazdı:

"Dün gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretimizde merhum Muzaffer Aydemir ağabeyimiz ile görüşmüştük. Kendisi 'keşke beni de askere alsalar ben de şehit olsam' diyordu. Bugün yapılan roket saldırısında istediği şehitlik mertebesine erişti. Merhum terzi Muzaffer ağabeyimize Allah rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz."

'VATAN SAĞOLSUN'

Yaşamını yitiren Muzaffer Aydemir'in kızı Gülendam Sağıroğlu, "Babam kimseye nasip olmayacak mertebeye ulaştı. Allah herkese bu mertebeyi nasip etsin. Vatan sağ olsun. Onun istediği şehitlikti. 'Beni askere gönderin şehit olacağım' diyordu" dedi.

Muzaffer Aydemir'in gelini Azize Aydemir ise, "Acımız büyük şoktayız ancak vatan sağ olsun. Şehit oldu, kime nasip olur böyle ölüm. Namaz kıldığı sırada, secdedeyken şehit oldu" diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Suriyeli Tarık Tabak'ın kardeşi Muhammed Tabak da, ağabeyinin 5 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiğini anlattı.

5 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Bu arada camiye düşen roketle yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken, 100 metre mesafedeki Yahya Said'in evine isabet eden roketle yaralanan 5 kişi ise taburcu edildi.

Görüntü Dkümü

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-Caminin görüntüleri

Muzaffer Aydemir'in kızı Gülendam Sağıroğlu ile röp.

-detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Güven USTA/ KİLİS

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