Dha Yurt - Konya'ya Şehit Ateşi Düştü

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerle girelen çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un (28), memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında Akçabudak köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada 4 yıllık asker Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit oldu. Bekar ve bir ağabeyi olduğu öğrenilen şehidin acı haberi Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi'ndeki baba İbrahim ve anne Fatma Cesur'a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrakları asıldı.

Görüntü Dökümü

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Şehidin vesikalığı

Şehit evinden detaylar

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR