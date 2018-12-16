Dha Yurt - Fırat'ın Doğusundaki Teröristleri Korku Sardı (2)

AYN EL ARAP'TA FARKLI ÜLKELERE AİT BAYRAKLAR GÖRÜLÜYOR

Suriye'ye en uzun sınır komşusu olan Şanlıurfa'da herhangi bir hareketlik yaşanmazken, Suruç'taki Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda ise hayat normal şeklinde devam ediyor. İlçenin karşısında terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Ayn El Arap'taki terör örgütü üyelerinin ise takviye olarak Münbiç'e gönderildiği ileri sürüldü. Suruç 3'üncü Hudut Taburu'na bağlı askerler tarafından radarlar vasıtasıyla Suriye'deki haraketliliğin 24 saat takip edildiği belirtildi. Bu arada terör örgütü kontrolündeki Ayn El Arap kentinde bazı binalarda farklı ülkelere ait bayrakların asıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Suruç'a komşu Aynel Arap'tan genel görüntü

Aynel Arap'ta harabeye dönen binalar

Bölgede farklı ülkelere ait bayrakların bulunması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK Serdar SUNAR/ ŞANLIURFA,

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