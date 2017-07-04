Dha Yurt - Denizli'de Tır ile Çarpışan Lpg Tankeri Patladı: 3 Ölü (4)

PATLAYAN TANKERİN PARÇASI 600 METRE UZAĞA FIRLADI



Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde meydana gelen korkunç trafik kazasında ölü sayısı hala tam olarak netleşmedi. Çarpışmanın ardından LPG yüklü tankerin alev aldığı bir süre yandığı ardından patladığı belirlenirken, görgü tanıkları tankerin arkasındaki yabancı plakalı otomobilde beş kişinin bulunduğunu söyledi. Kazada dört kişinin patlamanın etkisiyle yaralandığı belirtilirken, patlayan tankerin bir parçası olay yerinden yaklaşık 600 metre uzağa fırladı.



Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı yerde çalışmalarını sürdürürken, uzun süre trafiğe kapalı kalan Denizli-Aydın Karayolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Trafik akışı bir süre tali yoldan verilerek açıldı. Kazadaki tanker şoförünün olay yerine 500 metre Uzaklıktaki akaryakıt istasyonunda mola verip yemek yediği öğrenilirken, görgü tanıkları yabancı plakalı otomobilde beş kişinin bulunduğunu söyledi. Görgü tanıklarının otomobilde bulunan bir kız çocuğunun sulama kanalına düştüğünü söylemesi üzerine AFAD ekipleri uzun süre sulama kanalında arama yaptı.



Petrol istasyonu çalışanı İbrahim Doğan, tankerin önce alev aldığını ve patlamadan önce bir süre yandığını belirterek, "Olayın ciddiyetini anlayınca araç sürücülerine olay yerine gitmemelerini söyledik. Tanker bir süre yandı, ardından büyük bir patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle herkes kaçışmaya başladı. Gökyüzü alev topuna döndü" dedi.



Olay yerinde inceleme yapan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, ilk belirlemelere göre üç kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Tin, "Orman yangınının ardından bu korkunç kaza yaşandı. Denizli için bu Pazartesi kara bir gün oldu. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yangın bölgesine iş makinesi getiren bir TIR, LPG yüklü başka bir TIR ile çarpışmış. Araçların arkasındaki bir otomobilde patlamanın etkisiyle paramparça olmuş. Şu an ölü sayısı hakkında kesin bir bilgi yok" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



-Olay yerinden detay



-Tankerin 600 metre uzağa fırlayan parçasından görüntü



-İbrahim Doğan ile röp.



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Osman Nuri BOYACI - DENİZ TOKAT / DENİZLİ,