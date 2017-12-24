Dha Yurt - Çikolatalı, Kahveli Sabunlar Kapış Kapış Gidiyor

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde 55 yaşındaki, 2 çocuk annesi tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Emine Kobaş, dernek projesiyle kurduğu atölyede aromatik bitkilerin yağlarından hiçbir kimyevi madde katmadan çeşit çeşit sabunlar geliştirip kadınların meslek edinmesine katkı sağlıyor. Kobaş ve kadın öğrencilerinin ürettiği çikolatalı, kahveli, kakaolu, vanilyalı, biberiyeli sabunlar kapış kapış satılıyor.



AK Partili Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş'ın eşi olan 2 çocuk annesi Emine Kobaş, 2014 yılında belediye başkanlığına aday olan eşi nedeniyle ilçeye geldi. Seçim çalışmaları kapsamında ilçede kadınlarla sürekli sohbet eden ve eşi için oy isteyen Kobaş, kadınların isteklerini de not aldı. Kadınların sosyal yaşama katılmak, meslek sahibi olmak ve kişisel gelişim isteklerinden yola çıkan Emine Kobaş, kadınlar için Serinhisar Bilişim ve Gelişim Derneği'ni (SEBİGED) kurdu. Kobaş, dernek kapsamında aldığı desteklerle kadınlar için eğitimler, mesleki kurslar ve geziler düzenledi. Kadınlara hukuki ve sağlık alanında da seminerler verildi. Derneğin faaliyetlerine ilçedeki kadınlar tarafından katılım sürekli arttı, 3 yıl içinde yaklaşık 2 bin kadın çeşitli alanlarda eğitim aldı, meslek öğrendi.



KANSER TEDAVİSİNDE TIBBI BİTKİLER KULLANDI



Daha önce de Ankara'da güzellik uzmanlığı okulu bulunan Emine Kobaş, 11 yıl önce meme kanserine yakalandı. Bir yıl tedavi süreci yaşayan Kobaş, tıbbi bitkilerin vücuda olan faydasını öğrenince araştırmaya başladı. Tedavi süresinde kendisi de tıbbi bitkiler kullanan Kobaş, kanseri de yenmeyi başardı. Kendini tıbbi bitkilere adayan lise mezunu Kobaş, geçen yıl 54 yaşındayken Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu Tıbbi Bitkiler ve Aromatik Bitkiler Bölümü'nü ikincilikle bitirdi. Tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı olan Kobaş, dernek ile atölye kurdu. Açtığı atölyede kadınlara da meslek öğreten Kobaş, tıbbi bitkiler ve aromatik yağlarla tamamen doğal sabunlar yapıyor.



Dernek olarak 'Geleceğin Lokman Hekimleri Yetişiyor' projesini geliştiren Kobaş, şimdi atölyede kadın öğrencilerini meslek sahibi yapmak için tıbbi bitkiler uzmanlığı eğitimi veriyor. Eğitim kapsamında tıbbi bitkilerin yetiştiriciliği, hasadı, neler yapılabileceği gibi konularda kadınları eğitiyor. Aynı zamanda da atölyede hiçbir kimyevi madde katılmadan tamamen doğal tıbbi bitkiler ve aromatik yağlardan sabun üretiliyor. Atölyede çikolatalı, kakaolu, kahveli, vanilyalı, biberiyeli, limonlu, adaçaylı, vişneli gibi çeşit çeşit sabunlar tamamen doğal ve organik olarak üretiliyor. Büyük ilgi gören sabunlar ise kapış kapış satılıyor.



TALEBE GÖRE ÜRETİM



Emine Kobaş, yakalandığı meme kanseri nedeniyle tıbbi bitkilere yöneldiğini belirterek, "Eşim nedeniyle Serinhisar ilçesine geldim. Seçim çalışmalarında kadınların benden hep talepleri oldu. Sosyal yaşama katılmak, meslek sahibi olmak ve kişisel gelişim gibi talepleri dernek kurup, çeşitli kurslar ve seminerler düzenleyerek yaklaşık 2 bin kadına ulaştık. Şimdi Geleceğin Lokman Hekimleri Yetişiyor projesiyle atölyemizde sabun üretmeye başladık. Tamamen doğal organik sabunlar üretiyoruz. Bu sabunlar kaynatılmadan soğuk sistemle üretiliyor, kadınlar da meslek sahibi oluyor. Sabunlardan en çok çikolatalı olana talep var. Belli müşterilerimiz var, talebe göre üretim yapıyoruz. Yakında derneğimizin markasıyla satışımızı yapacağız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Emine Kobaş'ın tıbbi bitkileri ezmesinden görüntü,



-Sabunlardan görüntü,



-Kadınlardan görüntü,



-Tıbbi bitkilerden görüntü,



-Emine Kobaş'ın konuşmasından görüntü.



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,



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