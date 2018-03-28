Dha Yurt - Bursa'da 'Endüstri 4.0/otomotiv' Mercek Altına Alındı

HÜRRİYET Gazetesi'nin öncülüğünde Bursa'da gerçekleştirilen Ekonomi Zirvesi'nde, 'Endüstri 4.0/ Otomotiv' sektörünün yükselme potansiyeli mercek altına alındı.

Hürriyet Gazetesi öncülüğünde ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Nef'in katkılarıyla BTSO toplantı salonunda Ekonomi Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede, Bursa ekonomisi 'Endüstri 4.0/Otomotiv' başlığı altında değerlendirildi. Hürriyet Gazetesi Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, açılışta yaptığı konuşmada, "Hürriyet olarak Türkiye'nin her yerinde olalım, zirve yapalım ve çıkacak sonuçları da okuyucularımıza aktaralım istiyoruz" dedi.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur da Hürriyet ile birlikte böyle güzel organizasyonlarda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Türkiye'nin son yıllarda yaşanan olumsuzluklara karşın büyümede tarihi rekorlara imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya ekonomilerine ülkelerden ziyade rekabet gücü yüksek kentler ve bölgeler yön veriyor. Türkiye ekonomisinin zenginliğinin üretim merkezi de Bursa'nın da içinde bulunduğu 1'inci Bölge'dir. Katma değeri yüksek ve ileri teknoloji üretim gücü ile kentimiz 1'inci Bölge'nin itici gücü konumundadır. Üretimdeki tecrübesi, nitelikli insan kaynağı, uygun yatırım ortamı ve lojistik avantajları ile Bursa ülkemizin kalkınma hedeflerindeki lider rolünü her geçen gün güçlendiriyor."

'NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR'

Zirvenin ilk oturumunda Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent moderatörlüğünde Hürriyet Ekonomi Yazarı Vahap Munyar, Hürriyet Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk, Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros, TEB Kobi Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz söz aldı. Hürriyet Ekonomi Yazarı Vahap Munyar, savaşların artık sadece top tüfekle olmadığını ifade ederken, ekonominin de önemine değindi. Türkiye'de işsizliğin konuşulduğunu söyleyen Munyar, "İşsizlik var, bir o kadar da nitelikli iş gücü ihtiyacı var" dedi. Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros da Sanayi 4.0 ile nitelikli iş gücünün paralel ilerlediğini söyledi. Yapay zeka konusunda çalışan 351 kişi ile yapılan bir araştırmaya da değinen Toros, 2051 yılında yapay zekanın yapamayacağı hiçbir iş kalmayacağını kaydetti. TEB Kobi Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz ise dünyada değişimin de artık tek başına yeterli olmadığını, bugün en önemli konunun veri olduğunu belirtti. Endüstri 4.0 ile iş hayatında kadın ve erkeğin eşitleneceğini kaydeden Hürriyet Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk ise beden gücünün en aza ineceğini, bunun da kadın erkek ayrımını ortadan kaldıracağını kaydetti.

OTOMOTİV İHRACATINDA BURSA LİDER

İkinci oturumda Hürriyet Ekonomi Müdür Yardımcısı Emre Özpeynirci'nin moderatörlüğünde TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca değerlendirmelerde bulundular. Türkiye'nin 2017 yılı ihracatının 14 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, otomotiv sektörünün ihracat rakamının 9 milyar dolar olduğunu, TOFAŞ'ın otomotiv ihracatının 4'te birini karşıladığını söyledi. Endüstri 4.0'ün sürecin adı olmadığına dikkat çeken Eroldu, "Çatı dijital dönüşüm. Endüstri 4.0 sadece ayaklardan biri" dedi. Endüstri 4.0'ün hayatı kolaylaştırdığını ve makine ile insan arasındaki iletişimi artırdığını kaydeden TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca da bu sistem ile çalışma hayatının daha kolay hale geleceğini ifade etti. Otomotiv sektörü ile ilgili rakamlar veren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, Bursa'nın otomotiv ihracatında il bazında birinci sırada olduğunu, Bursa'yı İstanbul'un takip ettiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Konuşmalar

Zirveden detaylar

Haber-Kamera: Cansel ORUÇ-Mehmet İNAN/BURSA,