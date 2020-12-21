Servis minibüsü alev alev yandı; içindeki 12 sağlıkçı son anda kurtuldu
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Servis minibüsü alev alev yandı; içindeki 12 sağlıkçı son anda kurtuldu

21.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:48
Servis minibüsü alev alev yandı; içindeki 12 sağlıkçı son anda kurtuldu

MUĞLA'da özel bir hastanenin personelini taşıyan servis aracı olarak kullanılan minibüs, seyir halindeyken alev aldı.

MUĞLA'da özel bir hastanenin personelini taşıyan servis aracı olarak kullanılan minibüs, seyir halindeyken alev aldı. İçindeki 12 kişi son anda tahliye edilirken, minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

Milas'tan aldığı personeli, saat 06.45 sıralarında Bodrum'da bulunan özel bir hastaneye götürmek üzere yola çıkan Mehmet Atıcı'nın kullandığı 48 S 1256 plakalı servis minibüsü, Halil Bey Bulvarı'na geldiğinde alev almaya başladı. Motor kısmından alevlerin yükselmesiyle birlikte aracı durduran Atıcı, kısa sürede 12 kişiyi tahliye etti. Bütün personelin servis aracından inmesiyle birlikte alevler bir anda minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, su sıkarak yangını söndürürken minibüs de kullanılmaz hale geldi. Polis, ölü ya da yaralı bulunmayan yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Servis minibüsü alev alev yandı; içindeki 12 sağlıkçı son anda kurtuldu
Servis minibüsü alev alev yandı; içindeki 12 sağlıkçı son anda kurtuldu
Servis minibüsü alev alev yandı; içindeki 12 sağlıkçı son anda kurtuldu
Servis minibüsü alev alev yandı; içindeki 12 sağlıkçı son anda kurtuldu
Servis minibüsü alev alev yandı; içindeki 12 sağlıkçı son anda kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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