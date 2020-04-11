DHA YURT BÜLTENİ - 9 Bodrum hayalet şehre döndü MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde de karantina nedeniyle 2 gün sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlamasıyla, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bodrum hayalet şehre döndü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde de karantina nedeniyle 2 gün sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlamasıyla, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından turizm kenti Bodrum'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlayan turizm cenneti sessizliğe gömüldü. Polis ekipleri, ilçe genelinde kontrolleri sağlarken, istisna kapsamındaki çalışanların dışında sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin verilmedi. Hayalet şehre dönen turizm cenneti tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Kaynak: DHA