DHA YURT BÜLTENİ - 8

Egeli akademisyen keşfettiği bitkiye anne ve babasının adını verdi

EGE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, memleketi Malatya'da keşfettiği soğan türünü bilim dünyasına annesi Sultan Yıldırım ve babası İsmail Yıldırım'ın adıyla kazandırdı. Keşfettiği soğan türünü sultaniae-ismailii olarak isimlendirdi.

Dünyada yaklaşık 900 türe sahip olan allium (soğan) cinsine ait Türkiye'de 196 tür bulunduğunu belirten Doç. Dr. Yıldırım, alt tür ve varyeteleri ile birlikte bu sayının 213 olduğunu söyledi. Bunlardan 86'sının dünyada sadece Türkiye'de yayılış gösteren, endemik türler olduğunu aktaran Doç. Dr. Yıldırım, "Keşfettiğim ve bilimsel adını allium sultaniae-ismailii olarak isimlendirdiğim 'erenler soğanı' olarak bilinen tür ile bu sayı 214'e yükseldi ve endemik sayısı da 87 oldu" dedi.

YALNIZCA DAĞIN ZİRVESİNDE GÖRÜLÜYOR

Doç. Dr. Yıldırım, bilimsel adı allium sultanae-ismailii olan ve Türkçe ismini 'erenler soğanı' olarak önerdiği bitkinin, Malatya'nın Darende ilçesindeki yer alan Akbabaçalı Dağı'nın zirvesinde, 2100-2180 metrelerde yayılış gösterdiğine dikkat çekti. Yöre halkı tarafından burasının kutsal bir dağ olarak bilindiğini ve zirvesinde 'Akbaba' adında geçmiş zamanlarda yaşayan bir ulu Erenler'e ait türbe bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, bu keşfettiği soğan türünün de tam olarak bu dağın zirvesinde ve Akbaba türbesinin çevresinde yayılış gösterdiğini belirtti. Doç. Dr. Yıldırım, herkesin anne ve babasının çok özel ve çok değerli olduğunu, haklarının ödenemeyeceğini vurgulayarak, "Yaşamımın her anında, kişiliğimde, karakterimde, akademik yaşamımda imzaları olan, desteklerinin sınırı olmayan, sırtımı her yaslamaya ihtiyaç duyduğumda koca çınarlar gibi arkamda duran annem Sultan Yıldırım ve babam İsmail Yıldırım'ın adını, doğduğum topraklarda keşfettiğim bu soğan türünün bilimsel adına vererek bu ismi onlara atfettim" dedi.

YALNIZCA 90 KÖK BULUNUYOR

Çocukluğunun geçtiği Engüzek Yaylası'nda, hep yanı başındaki Akbabaçalı Dağı'nın zirvesine çıkmayı hayal ettiğini dile getiren Doç. Dr. Yıldırım, "Bu dağ doğup büyüdüğüm köyüm için kutsal bir dağdır. Geçmişten günümüze bu dağda adaklar adanır, dualar edilir, dilekler tutulur. Yeni türüm tam olarak bu dağın zirvesinde yeralan Akbaba türbesinin bulunduğu zirvede yer alır ve orada yatan erenlere yoldaşlık eder. Bu nedenle Türkçe adını da 'Erenler Soğanı' olarak bilim dünyasına önerdim. Benim için anlamı, içeriği, yeri, duygusu çok derin bir bitkidir" dedi. Makalesinin mayıs ayı başı itibariyle taksonomik botanik alanının uluslararası öneme sahip Yeni Zellanda kökenli bilimsel dergi olan 'Phytotaxa'da yayınlanarak bilim dünyasına tanıtıldığını söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, Erenler Soğanı'nın küçük bir alanda yer aldığı ve yaklaşık 90 tane köke sahip olduğunu, Akbabaçalı Dağı zirvesinde insan ziyaretleri nedeniyle, farkında olunmadan bitki üzerinde bir tahribat söz konusu olduğunu, bu bakımdan öncelikli olarak ele alınıp korunması gereken çok lokal yayılışlı bir tür olduğunu dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bitkinin bulunduğu bölgeden görüntü

Bitkiden detay görüntü

Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile röp

Haber-Kamera: İZMİR,

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Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülürken, yaklaşık 200 muz ağacına zarar verdi.

Yangın, dün saat 18.00 sırlarında Koru Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın otluk arazide başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, muz bahçelerine sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 dekar otluk alan ve 200 muz ağacının zarar gördüğü yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 itfaiye ve 15 işçiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmaları devam ederken yanan alan içinde kalan elektrik direğinden kıvılcımlar yükseldi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Yangının çıktığı otluk alan

-Elektrik akımının bulunduğu direkten çıkan kıvılcımlar

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Orman ve Büyükşehire ait itfaiye erlerinin yangına müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

72,4 MB, 01.11 sn

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

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Bursa Festivali'nin finalini Hande Yener yaptı

Bursa'da düzenlenen 58. Uluslararası Bursa Festivali'nin son gecesinde Hande Yener sahneye çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen 58. Uluslararası Bursa Festivali'nin 12'nci konuğu, pop sanatçısı Hande Yener oldu. Yener, festivalin son gecesinde muhteşem görsel şovlarla birleştirdiği şarkılarıyla Bursalı hayranlarını coşturdu. 'Mor', 'Beni Sev', 'Sebastian', 'Naber' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Yener, danslarıyla hayranlarını coşturdu. Yener, gecenin sonunda hayranları tarafından coşkuyla alkışlandı.

Görüntü Dökümü

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-Konserden detaylar

Süre: 4.10 dakika, Boyut: 548 MB

Haber: Gürkan DURAL - Kamera: BURSA,

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Jandarma, operasyonda sahte tarihi eser ele geçirdi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 şahıs, gece saatlerinde altın bulmak için kazı yapmaya gidecekleri istihbaratını alan Bursa İl Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Şahıslar operasyon sonucunda suçüstü yakalanırken, dolandırıcılık amacıyla hazırlanmış ve tarihi eser süsü verilmiş küp içerisinde imitasyon 3 adet heykel ve kazı aletlerine el konuldu. 3 şahıs Savcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

Olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi, İlyasçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Arıcılık işiyle uğraşan R.Ş, E.Y ve M.G isimli şahıslar, gece saat 02: 00 sularında altın bulmak için kazı yapmaya başlaması üzerine istihbarat alan Bursa İl Jandarma ekipleri, şahısları suç üstünde yakaladı. Şahıslar kazı esnasında suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalanırken, dolandırıcılık amacıyla hazırlanan ve tarihi eser süsü verilmiş, küp içerisinde imitasyon olduğu belirlenen 3 adet heykel ve kazı aletlerine el konuldu. 3 şahıs Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınırken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak tarihi eserlerin küpün içinden çıkarılması

00: 00: 38 SN - 6,43 MB

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),

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Bolu'da adliyeye sevk edilen 7 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

BOLU merkezli 6 il ile KKTC'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları değerlendirilen muvazzaf üsteğmen ve astsubay, açığa alınan yüzbaşı ve astsubay, 2 eski askeri öğrenci, meslekten ihraç edilen astsubay, 2 mahrem imam olduğu düşünülen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray ve Hatay ile KKTC'de bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan şüphelilerden özel sektör çalışanı Ahmet Özdoğan, Astsubay Abdullah Akbulut ve Üsteğmen Nurullah Arslantürk tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, -

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Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şahısların tespiti ve engellenmesine yönelik istihbarat birimleriyle yapılan ortak çalışma kapsamında Suriye'de bulundukları süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde oldukları ve il merkezinde yaşadıkları saptanan Suriye uyruklu Y.A., B.E., M.M., İ.H. ve H. A., düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüphelilerden 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, -

Kaynak: DHA