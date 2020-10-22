Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın çıktı! 15 kişi son anda kurtuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde seyir halindeki servis otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı otobüsteki 15 kişi, son anda kurtuldu.