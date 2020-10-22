Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın çıktı! 15 kişi son anda kurtuldu
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Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın çıktı! 15 kişi son anda kurtuldu

22.10.2020 23:53 | Son Güncelleme: 23.10.2020 00:34

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde seyir halindeki servis otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı otobüsteki 15 kişi, son anda kurtuldu.

Şanlıurfa'da bir fabrikanın işçilerinin taşındığı servis otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Araçtaki 15 kişi son anda kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılmaz hale geldi.

SON ANDA KURTULDULAR

Yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Mustafa Mengi'nin kullandığı 63 S 0659 plakalı servis minibüsü hareket halindeyken yanmaya başladı. Alevlerin sardığı otobüsteki 15 kişi, kendisini son anda dışarı attı.

Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın çıktı! 15 kişi son anda kurtuldu

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sürücü, itfaiye ve polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın çıktı! 15 kişi son anda kurtuldu
Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın çıktı! 15 kişi son anda kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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