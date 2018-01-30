Dha Yurt Bülteni-22

Bursa'da tüp bomba gibi patladı: 1 yaralı

BURSA'da yalnız yaşayan Ramazan Koçyiğit (60), evinde piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olay, bu akşam Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Kocanaip Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evde yalnız yaşayan Ramazan Koçyiğit'in evinde bulunan piknik tüpü, bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında vucudunda yanıklar oluşan Koçyiğit, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde çıkan yangın ise 5 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Müdahale sırasında mahalledeki doğalgaz ve elektrik hatları kesildi. Zaman zaman çatıda çökmeler meydana gelen yangında tek katlı ev küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın yerinden detaylar

Ekiplerden görüntüler

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,

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Kaçakları taşıyan ticari taksi devrildi: 7 yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Suriye ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu ticari taksinin dönel kavşağa çarparak, devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden, Keşan yönüne seyreden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 TBU 99 plakalı ticari taksi, Dörtyol Kavşağı'na geldiği sırada dönel kavşağa çarparak, devrildi. Kazada araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Suriye ile Afganistan uyruklu 1'i çocuk, 1'i kadın 7 kişi yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Keşan'dan, İpsala yönüne yaklaşık 1 saat kapalı kalan kavşak, kaza yapan aracın çekilmesi ve Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle tekrar trafiğe açıldı. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı kaçakların ambulanslarla hastaneye getirilmesi

-Acile girmeleri

-Ambulanslar ve acil servis genel gör.

-Kaza yapan ticari taksi

-Polisin incelemesi

-Taksinin çekiciye yüklenmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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