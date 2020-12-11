DHA YURT BÜLTENİ - 20

Çiçek hemşire 20 günde, eşini, ağabeyini ve anne-babasını koronavirüsten kaybetti Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşi ve ağabeyi ile anne-babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti.

Çiçek hemşire 20 günde, eşini, ağabeyini ve anne-babasını koronavirüsten kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşi ve ağabeyi ile anne-babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti. Kendisi de hastalığa yakalanan Çalışkan, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

Ergani Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk annesi hemşire Çiçek Çalışkan'ın, Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan eşi Zülküf Çalışkan, 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışkan'ın eşinin ölümünden 4 gün sonra ise babası İskan Kaya, koronavirüsten yaşama veda etti. Eşi ve babasının yasını tutan hemşirenin, 20 Kasım günü Sermet Yalçın Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan ağabeyi Muzaffer Kaya, koronavirüse yenik düştü. 23 Kasım günü de annesi Hava Kaya yakalandığı koronavirüsü atlatamadı.

Sevdiklerini art arda toprağa veren hemşire Çiçek Çalışkan ise yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedaviyle atlatıp, sağlığına kavuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ergani Devlet Hastanesi dış plan görüntüsü

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

===============================

Bakan Soylu'dan zorluk çeken hastaya konuşma cihazı hediyesi

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde gırtlak kanseri tedavisi gören Hasan Ruhsaran'a (52), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sosyal medya üzerinden elektronik konuşma cihazı istedi. İsteğe yanıt veren Bakan Soylu, kaymakamlık aracılığı ile Ruhsaran'ın konuşma cihazı gönderdi.

Yusufeli ilçesine bağlı Sarıgöl köyünde yaşayan ve taş duvar ustalığı yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Hasan Ruhsaran'a, gırtlak kanseri tanısı konuldu. Tedavilerinin ardından rahatça konuşamaz hale gelen Ruhsaran, elektronik cihaza ihtiyaç duydu. Hastalığından dolayı çalışamayan ve maddi açıdan da zor durumda olan Ruhsaran, sosyal medyadan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi. Bakan Soylu, Yusufeli Kaymakamlığı'na talimat verdi. Kaymakamlık tarafından temine dilen cihaz, Ruhsaran'a ulaştırıldı. Ruhsaran, duygularını kağıda yazarak Bakan Soylu ve ilgililere teşekkür etti.

'ARTIK RAHAT RAHAT KONUŞABİLECEĞİM'

Bakan Soylu'ya teşekkür eden Ruhsaran, "Bakanımız, sesimi duydu ve derdime çare oldu. Artık rahat rahat konuşabileceğim, sağlığıma kavuşacağım. Allah devlete zeval vermesin. Başta Bakan Soylu olmak üzere ilgilenen kaymakamımıza teşekkür ediyorumö dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Hasan Ruhsaran'dan detayOğlu ile röp.Detaylar

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-DHA

====================================

Çaygören Barajı'nın dolması için 60 kurban kesildi

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesindeki Çaygören Barajı'nın dolması için yağmur duası edilip, kurban kesildi.

Sındırgı ilçesindeki 150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören Barajı'nda yaklaşık 10 milyon metreküp su kaldı. Barajdaki su seviyesinin yüzde 10'un altına düşmesi nedeniyle, yağmur duasına çıkıldı. Sındırgı Belediyesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde bir hafta öncesinden planlanan yağmur duası ve kurban kesimine kırsal mahallelerden vatandaşlarda katıldı. İlçe genelinde vatandaşlar tarafından okunan 90 hatim toplanırken kırsal mahallelerde kesilen kurbanlarda dahil olmak üzere 60 kurban kesildi. Kesilen kurbanlar pandemi dolayısı ile işlerini kaybeden ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara pay edildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, İlçe Müftüsü Sedat Çakar, imamlar, Çaygören Mahalle Muhtarı Birol Keskin, mahalle sakinleri katılımı ile pandemi kuralları göz önünde bulundurularak Çaygören Barajı kenarında Kur'an-ı Kerim okundu, kurban kesildi ve yağmur duası yapıldı.

Öte yandan tüm mahallelerde kurbanlar kesildi, camilerden ve evlerden eller yağmur için semaya yükseldi. Cuma namazı sonrasında da tüm Türkiye'de olduğu gibi yağmur duası yapıldı.

Duaya ve organizasyona katılan tüm muhtar ve vatandaşlara teşekkür eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgımızda ve Türkiye de hatta bütün dünyada 2020 yılı farklı hiç alışmadığımız hiç bilmediğimiz afetler salgın hastalıklar, depremler maalesef en sonda kuraklık olarak baş gösterdi. Hepimizi ve dünyayı etkiliyor. Bizler Sındırgı olarak ve 75 mahallesi ile beraber bu duruma hem dikkat çekebilmek hem de halkımıza bu dünyanın sahibi, alemlerin rabbi olan Allaha yalvarabilmek, dua edebilmek ve bu kötülüklerden yanlışlıklardan sıkıntılardan kurtarabilmesi ve yağmurların bereketlerin afetsiz bir şekilde yağmasını rabbimden dileyebilmek için bugün kuruyan Çaygören barajımızın kenarında kurbanlarımızı kestik, dualar ettik. Özellikle de burada bulunmasını istediğimiz kişileri de davet ettik. Onlar sabiler, onlar günahsızlar. Çünkü bir duanın kabul edilebilmesi için günahsız olmak veya günah işlememek veya tövbe etmek şart olan işlerden birisi olduğuna inanıyoruz. Rabbim inşallah afetsiz versin. Rabbim bereketlendirsin, barajlarımızı doldursun" dedi.

Yağışların olması ve barajın dolması temennisinde bulunan Çaygören Muhtarı Birol Keskin'de "Bu seviyeyi 2000'li yıllarda gördük. İnşallah yağan yağmurlarla dolar diye umut ediyoruz. Bugün Sayın Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş, müftümüz yağmur hayrı yaptık, kurbanlar kestik. İnşallah kurbanlarımız kabul olur, yağışlar yağar barajımızda dolar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çaygören Barajı drone görüntüsü-Barajın dolması için kesilecek olan kurbanlıklardan genel ve detay görüntü-Yağmur duası yapılması-Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş röp-Çaygören Muhtarı Birol Keskin röp-Yağmur duası ve kurban kesimine katrılan vatandaşlarla röp

Haber-Kamera: Necip KARATINA/SINDIRGI(Balıkesir),

==================================

Bodrum'da yağmur duası

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.Kış mevsiminin gelmesine karşın Türkiye genelinde beklenen yağışların olmaması nedeniyle vatandaşlar bugün Cuma namazı sonrası yağmur duası etti. Bodrum'daki camilerde okunan duaya katılan binlerce vatandaş ellerini semaya açarak 'Amin' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Cami ve cemaat görüntüleri yapılan duaya iştirak edilmesi

Haber- Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

================================

Nazilli'de yağmur duası

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

Kış mevsiminin gelmesine karşın Türkiye genelinde beklenen yağışların olmaması nedeniyle vatandaşlar, bugün uma namazı sonrası yağmur duası etti. Aydın genelindeki tüm camilerde okunan duaya katılan binlerce vatandaş ellerini semaya açarak 'Amin' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kapalı Pazar yerinde Cuma namazından detay görüntüler.Cami hocasının dualarından detay görüntüler.Cami Hocasının yağmur duasından detay görüntüler.Detay görüntüle

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

===============================

Hint keneviri yetiştiriciliğine 4 gözaltı

İZMİR'in Menemen ilçesinde, Hint keneviri yetiştirilen seralara yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Hint keneviri yetiştirilen seralara operasyon düzenledi. Menemen Villakent bölgesinde bulunan ve uyuşturucu yetiştirilen iki farklı seraya yapılan operasyonlarda; 150 santimetre boyunda 48 kök Hint keneviri, 1.5 kilo kubar esrar maddesi ve çok sayıda üretim esnasında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Drone görüntüsü

-Seradan görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: İZMİR,

==============================

Elazığ'da TOKİ tarafından yapılan konutlar için kura çekildi

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Yazıkonak Beldesi'nde yapılan 381 konuttan 250 hak sahibi için kura çekimi yapıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından TOKİ tarafından depremzedeler için yeni konutların inşa çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Yazıkonak Beldesi'nde yapılan 381 konutun 251'in hak sahibinin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapıldı. Elazığ İl Özel İdaresi'nde yapılan kura çekimine Vali Erkaya Yırık ile kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Kura çekiminde konuşan Vali Erkaya Yırık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin 19 bin 500 konut için 19 ayrı lokasyonda inşaatların devam ettiğini belirterek, "Devletimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız depremzedelerimizin haklarının sağlanması, mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmayı gerçekleştiriyorlar. Bugün ise 381 konutun yapıldığı ve artık bitmek suretiyle dağıtımı gerçekleştirilecek olan 250 konut için kura çekimi yapılacak" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan kurayla hak sahipleri belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı