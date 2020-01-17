DHA YURT BÜLTENİ - 20

17.01.2020 04:22 | Son Güncelleme: 17.01.2020 04:22

Şehit askerin cenazesi memleketine getirildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin (25) cenazesi, askeri uçakla memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine getirildi.Çaycuma'ya bağlı Üzümlü köyünün Irak sınırındaki Bayraktepe Üs Bölgesi'nde, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ile Sait Miyanyedi şehit oldu, iki asker yaralandı. Şehit erlerden Sait Miyanyedi'nin cenazesi, Hakkari 'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Zonguldak'a gönderildi. Şehit Miyanyedi'nin cenazesi, Zonguldak Havaalanı'nda Vali Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İl Jandarma Alay Komutanı Gönen Süslü, şehidin babası Satılmış Miyanyedi, annesi Naciye Miyanyedi, kardeşi Nazmi Miyanyedi, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Dua edilmesi ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan indirilip askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Şehidin annesi Naciye ve babası Satılmış Miyanyedi, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi konvoy eşliğinde Çaycuma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Şehit Miyanyedi, cuma namazı sonrası Çaycuma Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Askeri uçağın gelmesi-Havaalanında toplananlar-Ailesinden detaylar-Şehidin uçaktan indirilmesi-Cenaze aracına götürülmesi-Ağlayanlar-Şehit Sait Miyanyedi'nin fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Cüneyt ÖZFİDAN/ ÇAYCUMA(Zonguldak),=============================================

Patlama sesi, polisi alarma geçirdi

OSMANİYE'de, patlama sesi duyulduğu yönündeki ihbar, polisi alarma geçti. İhbarın geldiği bölgede yapılan incelemede olumsuz bir duruma rastlanmazken, sesin yoldan geçen kamyonun patlayan lastiğinden çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Güney Çevre Yolu'nda patlama sesi duyanlar, durumu polise bildirdi. Polisi alarma geçiren ihbar sonrası, zırhlı araçlarla bölgede sesin kaynağı araştırıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. Sesin, yoldan geçen bir kamyonun patlayan lastiğinden çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yoldan görüntüYoldan geçen zırlı polis aracından görüntü

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,=======================================

Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı KAYSERİ'de, Suriyeli Yasin E. (18), sevgilisinin ailesi tarafından reddedilince inşaat halindeki bir binanın 13'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. Yasin E., yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edildi.Olay, akşam saat 22.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi 30 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. 7 yıl önce Suriye'den Kayseri'ye gelen ve bir iş yerinde garson olarak çalışan Yasin E., iddiaya göre sevgilisinin ailesi ile tanışmak istedi. Sevgilisinin ailesi ise kızlarının Yasin E. ile görüşmesini istemedi. Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Yasin E., inşaat halindeki 14 katlı binanın 13'üncü katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ikna çabaları yetersiz kalınca bölgeye psikolog çağrıldı. Psikoloğun uğraşları sonucu Yasin E. yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Yasin E., polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin neden intihar etmek istediniz? sorusuna, "Öleceğim" yanıtını verdi. Yasin E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,=======================================

Kamyonet kasasından düşerek öldü ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kamyonete kereste yüklerken kasasından düşen Yaşar Hamamcı (64), hayatını kaybetti.Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Hamamcı, yıkımı yapılan ahşap evin kerestelerini yüklediği kamyonetin kasasasından dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Hamamcı, kaldırıldığı hastanede, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber. Mustafa ULUSOY/ OSMANCIK(Çorum),=========================================

Amca, yeğenini arazi kavgasında tüfekle öldürdü ORDU'nun Perşembe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcası Mahmut B. (55) tarafından av tüfeğiyle vurulan Murat B. (33), hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamarası Mahallesi, Kurtoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mahmut B. ile yeğeni Murat B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut B., evde bulunan av tüfeğiyle yeğeni Murat B.'ye ateş etti. Murat B., kanlar içinde kalırken, amca Mahmut B. de mahalle muhtarı Kamil Şanlı'yı arayarak, cinayet işlediğini anlattı. İhbar üzerine, adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Murat B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Murat B.'nin cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı amca ise gözaltına alındı.

Haber: Mustafa KIRLAK/ PERŞEMBE(Ordu),

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Kaynak: DHA