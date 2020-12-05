Şehit polisimizin adının verildiği operasyonda, ele geçirilen eroinlerin üstündeki 'anka kuşunun' anlamı araştırılıyor

Adana'da, Kahramanmaraş'ta şehit olan polisimiz Barış Göl'ün adının verildiği operasyonda takibe alınan tır, narkotik köpek Uzi ile arandı. Uzi'nin döşemelere tepki vermesi sonucunda, üzerinde 'Anka kuşu' sembolü bulunan 150 paket eroin ele geçirildi. Polis, sembollerin anlamını araştırıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş-çıkışlarında önlem alan polis, takipte olan M.A. yönetimindeki tırı, 3 Aralık gecesi kente girişi yaptığında durdurdu.

DÖŞEMELERE TEPKİ VERDİ

Tırda narkotik köpek 'Uzi' ile arama yapıldı. Uzi'nin şoför kabinindeki yatak bölmesi döşemelerine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, döşemenin içine gizlenmiş, üzerinde 'anka kuşu' sembolü bulunan 150 pakette 77 kilogram eroin ele geçirildi.

SADECE CİPS TAŞIDIĞIMI SANIYORDUM

Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru Barış Göl'ün adının verildiği operasyonda tır şoförü M.A. gözaltına alındı. M.A., ifadesinde, nakliye firmasında çalıştığını belirterek, "Uyuşturucudan haberim yoktu. Ben sadece cips taşıdığımı sanıyordum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan uyuşturucu paketlerinin üzerindeki anka kuşu sembollerinin anlamı araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR