Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun'da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi
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Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun'da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi

28.10.2020 08:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:52

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına sabah erken saatlerden itibaren devam edilirken, Azganlık Mahallesi'ndeki şehitliğin alevlerden etkilenmediği görüldü.

İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, Sarıseki, Denizciler, Karayılan ve Azganlık mahallerindeki bazı bölgelere de sıçradı. İhbarla bölgeye gelen güvenlik güçleri, tedbir amaçlı risk altındaki yerleşim yerlerini tahliye etti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangına 139 arazöz, 15 dozer ile 650 kişilik personel tarafından helikopterler de kullanılarak, havadan ve karadan müdahale başlatıldı ve karadan müdahale gece boyunca sürdü. Dün akşam yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Pakdemirli, teknolojik imkanların da seferber edilerek, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasına çalıştıklarını kaydetti. Sabahın ilk ışıklarında da yangın bölgesindeki çalışmaları takibe devam eden Bakan Pakdemirli, helikopterle havadan zarar gören bölgeleri kontrol etti.

ŞEHİTLİK, ALEVLERDEN ETKİLENMEDİ

Yangından etkilenen birçok bölgede binlerce ağaç kül olurken, ormanlık alanda yaşayan yüzlerce hayvan da telef oldu. Yangının sıçradığı Azganlık Mahallesi'ndeki şehitlik ise alevlerden etkilenmedi.

İşte bölgeden gelen son fotoğraflar;

Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun'da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi
Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun'da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi
Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun'da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi
Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun'da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi
Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun'da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi
Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun'da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi
Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun'da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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Haber Yorumları (7)
KIRKAYAK: Ölüleri bırakın ekonomiye bakın döviz Türk parasını pul yaptı merkez bankası sayesinde
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HÜSEYİN 22: Bu sabotajı yapanları bulup nam ibret olsun diyerek canli yayında yanan ateşin içine atıcaksın .Bakalım bidaha sağda solda yangın çikarabilceklermi?
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AZNİİ: çok mantıklı 4 mezarın etrafı beton ve kurumuş ot yok diğer mezarlardaki gibi ee mermerde yanmayacağına göre. . .
Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
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