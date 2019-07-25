DHA YURT BÜLTENİ-19

Bitlis'te PKK operasyonu: 9 gözaltı



BİTLİS merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bugün kent merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda G.A., M.T.A., K.T., C.T., D.K., H.T., N.İ., H.O. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel içerikli kitap/dergi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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İmamoğlu, Başkan Gürün'ü ziyaret etti

Cavit AKGÜN/MUĞLA, - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yazlığında tatilini tamamlamasının ardından seçim çalışmaları boyunca kendisine destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ndeki yazlığında ailesi ile birlikte tatilini tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 24 Haziran'da yapılan yerel seçimlerde kendisine destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti. Bodrum'dan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye gelen İmamoğlu'nu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binası önünde yaklaşık 2 bin kişi tarafından karşılandı. Kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa kısa konuşma yapan İmamoğlu, "Tatil yaptım. Kızanlar ve yazanlar oldu ama önemli değil. Biz yorgunluk hissetmezsek de, çocuklarımın bana ihtiyacı var. Cennet köşemiz Bodrum'daki yazlığımda tatil yaptım. Afyon'da bütün belediye başkanlarımızla tatil yapacağız. Bizi burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Mütevazı bir çiçeğimle ziyarete gelmiştim ancak siz beni o kadar gururlandırdınız ki buradan İstanbul'a yürüyerek bile giderim. Başkalarının yaptığı gibi hiç kimseyi dışarıda bırakmamalıyız. Herkesi kucaklamalıyız" dedi. İmamoğlu, konuşmasının ardından çocuklarının yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekrem İmamoğlu'nun karşılanması

Ekrem İmamoğlu'nun konuşması

Ekrem İmamoğlu'nun ağlayan çocuklar ile fotoğraf çektirmesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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GMİS: 25 Ağustos'a kadar anlaşma sağlanamazsa greve çıkacağız

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, toplu iş sözleşmesinde halen anlaşma sağlanamadığını hatırlatarak, "25 Ağustos'a kadar anlaşma sağlanamaz ise TTK'da ve MTA'da greve başlayacağız" dedi.

GMİS ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülen toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 60 günlük yasal grev süresi başlamıştı. GMİS Yönetim Kurulu, maden işçileriyle birlikte sendikanın toplantı salonunda basın açıklaması yaptı. Maden işçileri, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Maden işçisi yalnız değildir", "Madenci feneri sönmeyecek" sloganları attı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 2019 yılının başından bu yana yaklaşık 7 aydır Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nde toplu iş sözleşmelerin bitirilememesinin maden işçilerini huzursuz ettiğini söyledi. TÜRK-İŞ'e bağlı 17 sendika olarak yaklaşık 152 bin işçiyi temsil ettiklerini ifade eden başkan Yeşil, "Biz, kamuda en düşük ücretin 3 bin 500 TL'ye yükseltilmesini, tüm çalışanlara seyyanen 300 TL zam, ilk altı ay için yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ettik. Hükümet ise teklifinde 3 bin 500 TL altında brüt ücret alanlara seyyanen 60 TL brüt ve birinci altı ay yüzde 5, ikinci altı ay ise yüzde 4 zam önerdi. Biz de Genel Maden İşçileri Sendikası olarak bu teklifin kabul edilemez olduğunu söyledik." dedi.

'6 AĞUSTOS'TA GREV KARARIMIZI BİLDİRECEĞİZ'

Genel Başkan Yeşil, ekonomik krizin faturasının maden işçilerine kesilmek istendiğini buna karşılık başkanlar kurulu olarak grev hazırlıklarına başlama kararı aldıklarını söyledi. TTK ve MTA'da 60 günlük grev sürecinin devam ettiğini ifade eden Yeşil, şöyle dedi:

"25 Ağustos'a kadar anlaşma sağlanamaz ise TTK'da ve MTA'da greve başlayacağız. Ancak, grev kararını en az 6 işgünü önce karşı tarafa bildirmek zorundayız. Bayram tatili ve idari tatil olasılığını da dikkate aldığımızda en uygun tarih olarak 6 Ağustos 2019 tarihi görünüyor. Gönül ister ki hiç bunlara gerek kalmasın ve toplu iş sözleşmelerimiz en kısa zamanda imzalansın. Kamu Çerçeve Anlaşması'nın hala imzalanmamış olması çalışma yaşamını huzursuz etmektedir. Hükümetin en kısa zamanda yeni ücret teklifini vermesini bekliyoruz. Önceki teklifi tartışmaya değer bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ekonomik krizi biz çıkartmadık, biz işimizi yapıyor, borçlarımızı ödüyoruz. Biz üretmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Biz, yer altında doğaya karşı savaşarak rızkımızı kazanıyor, ülkemize ve milletimize katkı veriyoruz. Bizi açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek isteyenler ve bizi greve mecbur bırakanlar, ülkemizin ve milletimizin geleceği ile oynamış olurlar."

Basın açıklaması, maden işçilerinin attığı sloganların ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

-Salonda toplanan madenciler

-GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in konuşması

-Slogan atılması

Süre: (6: 10) Boyut: (691 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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7 ayrı suçtan aranıyordu, saklandığı evde yakalandı

KARAMAN'da 7 farklı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.U. (44) polis tarafından sahte kimlikle yakalandı. O.K.U çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri silahlı gasp, adam yaralama gibi 7 farklı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. O.K.U'nun saklandığı evi tespit eden polis, eve operasyon düzenledi. O.K.U., düzenlenen operasyonla yakalandı. O.K.U'nun yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, tabancaya ait 15 adet mermi, farklı bir isim adına düzenlenmiş kimlik ve uyuşturu etkisi bulunan haplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelinin emniyetten çıkartılması

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN

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Kaynak: DHA