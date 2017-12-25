Dha Yurt Bülteni-18

Şemdinli'den art arda acı haber: 3 asker şehit (3)



ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerinin sürdürdüğü 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak' operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Seyfettin Orkun Çil ve Hüseyin Çam ile kaza sonucu şehit olan Ferhat Muratoğlu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.



Törene; Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Şehit askerlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra şehitlerin özgeçmişleri okunup, dualar edindi. Yapılan duaların ardından 25 yaşınndaki Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil Adana'ya, 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam Kahramanmaraş'a, kaza sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu ise Ankara'ya uğurlandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Cenazelerin tören alanına gelişi



-Ceneza törene katılanlar



-Cenazelerin tören alanındaki görüntüleri



-Saygı duruşu



-Özgeçmişlerin okunması



-Okunan dualar



-Tekbir getirilerek cenazelerin helikoptere alınması



Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ



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Silikozis hastalığı Karlıova'da bir can daha aldı







BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde yaşayan silikozis hastası Faysal Demir (36), tedavi gördüğü hastande yaşamını yitirdi. Demir'in ölümüyle, Karlıova'da son 13 yılda bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 17'e yükseldi.



İstanbul'da çalıştığı, 'merdiven altı' tabir edilen kaçak atölyelerde kot taşlama işi nedeniyle silikozis hastalığına yakalanan Faysal Demir, bir süredir tedavi gördüğü Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. Evli ve 5 çocuk babası Demir'in ölümüyle Karlıova'da son 13 yılda bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 17'e yükseldi. İlçede, Faysal Demir'in 2 kardeşinin de aralarında bulunduğu 110 kişinin halen silikozis hastalığıyla mücadele ettiği belirtildi.



Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Demir'in cenazesinin Erzurum'dan bugün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyüne getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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-ARŞİV



-Faysal Demir'in hastanede tedavi görürken görüntüleri



Haber-Kamera; KARLIOVA (Bingöl), -



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2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'nden Dörtyol mevkisine seyir halinde olan Kadir Meşealan (38) yönetimindeki 09 DU 782 plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz şekilde 'U' dönüşü yaptığı ileri sürülen Umut Eser'in (26) kullandığı 35 GE 0128 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Umut Eser, diğer araç sürücüsü Kadir Meşealan ile yanındaki Ömer Çalı (12), Mukadder Çalı (48) ve Erdinç Çalı (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesini ardından yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Vatandaşlar, sık sık kazaların yaşandığı kavşakta önlem alınmasını istedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Kaza yerinden görüntü



-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmeleri



-Polis ekiplerinin görüntü



-Vatandaşların tepkileri



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),



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