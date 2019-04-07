Dha Yurt Bülteni-16

Elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde pazarcılık yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası 55 yaşındaki Ali Çetinkaya, iddiaya göre evinde elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılık ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Çetinkaya'nın eşi Pakize Çetinkaya dün gelini ile birlikte bir akrabalarını ziyarete İstanbul'a gitti. Eşi Ali Çetinkaya ise evde yalnız kaldı. Akşam saatlerinde aynı anda komşusu olan kız kardeşi Yeter Gökoğlu, Ali Çetinkaya'ya yemek getirdi. Kapının açık olduğunu gören kız kardeşi içeriye girince iddiaya göre Ali Çetinkaya'yı elleri ve ayakları bağlanarak öldürülmüş halde buldu. Gördüğü dehşet karşısında neye uğradığını şaşıran kadının bağırmasına komşuları yetişti.

Komşuların polise haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çetinkaya'nın öldüğünü belirlerken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden genel ve detay görüntü

-Ağlayan kız kardeşi Yeter Gökoğlu'nun görüntü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Karadeniz'de uçuşlara sis engeli

ORDU ve Trabzon'da, etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal olurken, bazı seferler de ertelendi.

Ordu ve Giresun'da dün geceden beri etkili olan yoğun sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal olurken, bazı seferlerde ertelendi. Görüş mesafesinin 200 metrenin altında düşmesi nedeniyle kentten Ankara ve İstanbul'a planlanan bazı uçuşlar gerçekleştirilemedi. Bazı seferler iptal olurken, bazı seferlerin ertelenmesi üzerine, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan uçuş yapacak olan yolcularda Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Trabzon'da da etkili olan sis nedeniyle bu akşam Antalya'dan Trabzon'a yapılması planlanan uçuş ise ertelendi. Trabzon'dan Antalya'ya ve İzmir'e düzenlenecek olan uçuşlarında ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ordu-Giresun Havalimanında sis görüntüsü

-Karayolunda sis görüntüsü

Süre: 1: 50 DK Boyut: 280 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Sera süsü verip define ararken jandarmaya yakalandılar

KAHRAMANMARAŞ'ta kazı yaptıkları yere sera görünümü verip define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Cancık Mağarası mevkiinde sera süsü verilmiş alanda define arandığı ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye giden jandarma, T.Ç. (24) ve V.Ç.'yi (29) 1.5 metre derinliğinde 1.5 metre genişliğinde çukur içerisinde kürek, kazma çekiç ve murç ile kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak için kazı yaptıkları alanın üzerine branda çekerek sera süsü verdiklerini belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Baraka

Mavi branda

Kazı alanı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Doğalgaz borusunu kesip, başına geçirdiği poşetin içerisine sokarak intihar etti

İZMİT'te, Murat Çakas (49), kestiği doğalgaz hortumunu başına başına geçirdiği poşetin içerisine sokara intihar etti.

Olay, İzmit Gündoğdu Mahallesi Boğazova Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Kız kardeşinin ailesi ile birlikte yaşayan Murat Çakas, kardeşi ve ailesinin alışverişe çıkmasının ardından evde yalnız kaldı. Mutfağa giderek doğalgaz hortumunu kesen Murat Çakas, iddiaya göre hortuma evdeki bahçe hortumu ile ek yaptı. Daha sonra yere battaniye sererek üzerine yatan Çakas, kulaklığını takarak telefonundan müzik açtıktan sonra kendi başına poşet geçirdi. Başına geçirdiği poşetin içerisine doğalgaz hortumunu da sokan Murat Çakas, intihar etti.

Yaklaşık 2 saat sonra eve gelen Çakas'ın eniştesi, doğalgaz kokusunu hissetti. Vanayı kapatmak amacıyla mutfağa yönelen eniştesi, Murat Çakas'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Hemen evden çıkan aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Murat Çakas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde incelemede bulunan polis ekiplerinin çalışmasının ardından Murat Çakas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Murat Çakas'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evin önündeki ambulansların görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

-Murat Çakas'ın fotoğrafı

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Kaynak: DHA