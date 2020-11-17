DHA YURT BÜLTENİ - 15
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 15

17.11.2020 15:06 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:10
DHA YURT BÜLTENİ - 15

Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettilerBurdur'da bir grup genç eve çağırdıkları seyyar satıcı Osman Oflaz'ı (42) kafa atıp, tekme tokat dövdü.

Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler

Burdur'da bir grup genç eve çağırdıkları seyyar satıcı Osman Oflaz'ı (42) kafa atıp, tekme tokat dövdü. Osman Oflaz'ı döverken görüntüleri ortaya çıkan gençlerden 4'ü yakalanıp, serbest bırakılırken, birinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Dövülen Osman Oflaz, "Benim bir kadının kızını sattığını söylediğimi iddia edip darp ettiler. Şikayetçi oldum. Valilik olayın peşinde" dedi.

Burdur'da 12 Kasım günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir grup gencin yaşlı bir adamı darp ettiği ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olayın faili olduğu belirlenen R.D., A.D.K., S.D. ve U.G. adlı 4 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan işlem yapıldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Darp edilen kişinin ise kentte seyyar satıcılık yapan Osman Oflaz olduğu belirlendi. Oflaz'ın kendisini darp eden kişiler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

ÖNCE KAFA ATTI, SONRA TEKME TOKAT GİRİŞTİOlay sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, 3'ü kadın toplam 7 kişinin bulunduğu bir evde, genç erkeklerden birinin önünde duran Osman Oflaz'ı iki eliyle boynundan tutarak beklediği, bu sırada kadınlardan birinin "Aşkım" diye seslendiği duyuldu. Ardından gencin, "Ne olur, ben sana şunu söyleyeyim. Bak ne olur biliyor musun?" dediği, ellerini karnında birleştirmiş vaziyette gencin önünde bekleyen Osman Oflaz'ın ise "Öldürür müsün?" dediği duyuldu. Bunun hemen ardından gencin Osman Oflaz'a önce kafa attığı ardından da yere düşmesi sonrası tekme tokat giriştiği görüldü. Hemen ardından diğer iki gencin de Oflaz'a doğru hücum ederek tekme ve tokatlarla saldırdığı görüntülerde, genç kadınlardan birinin de yaşlı adama tekme attığı yer aldı.'HAYIR, HAYIR' DİYE HAYKIRDIYere düşen Osman Oflaz'a tekme ve tokatlarla saldırmaya devam eden gençlerden birinin daha sonra eline aldığı sopayla geri geldiği görülürken, yaşlı adamın bunun üzerine "Hayır, hayır" diye haykırdığı anlar görüntülere yansıdı. Görüntüde gencin sopayla Osman Oflaz'a vurduğu görülmezken, tekmelerle saldırmaya devam ettiği anlar anbean kaydedildi. Olay anında iki ayrı görüntü çekildiği görülürken, bunları ortamdaki iki genç kadının çektiği, bunlara göre nispeten yaşlı görülen diğer kadının ise duvara yaslanıp, çömelerek olayları takip ettiği görüldü.'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Olayda darp edilen Osman Oflaz yaşananları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Kendisinin tuzağa düşürüldüğünü söyleyen Osman Oflaz, "Bir akşam telefon açıp eve çağırdılar. Sonra da darp ettiler. Benim bir kadının kızını sattığını söylediğimi iddia edip darp ettiler. Şikayetçi oldum. Valilik olayın peşinde. Bunlar da ot, çöp (uyuşturucuyu kastediyor) her şey var. Kardeşimle tartıştığımız için daha önce cezaevine girmiştim. Koronavirüs nedeniyle Burdur Açık Cezaevi'nden çıktım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

İlgili Haberler

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Kamala Harris Meral Akşener Abdülhamit Gül Berat Albayrak
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Rıza Çalımbay Lewis Hamilton Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Medya Bakan İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 15:13:42. #1.15#
title