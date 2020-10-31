Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin pişkinliği pes dedirtti: Seni polise şikayet edeceğim
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Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin pişkinliği pes dedirtti: Seni polise şikayet edeceğim

31.10.2020 20:16 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:10
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin pişkinliği pes dedirtti: Seni polise şikayet edeceğim

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, halk otobüsünde madeni paraları çalan hırsız, şoför tarafından yakalanınca darp edilerek dışarı atıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızın şoföre yönelik, "Seni polise şikayet edeceğim" demesi dikkat çekti.

Ereğli ilçesinde durakta bekleyen İsmail Sever'e ait halk otobüsüne bir kişi yolcu olarak bindi. Otobüste şoförün olmadığını gören şüpheli, sürücü koltuğuna oturarak madeni paraları almaya başladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bu sırada otobüse binen İsmail Sever şüpheliyi suçüstü yakaladı. İsmi öğrenilemeyen şüpheliyi darp ederek otobüsten indiren Sever, ardından polisi arayarak durumu bildirdi. Şüpheli kişi polis tarafından gözaltına alındı.

HIRSIZIN PİŞKİNLİĞİ OEK DEDİRTTİ

Öte andan, güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızlık şüphelisinin darbedildiği sırada Sever'e, 'Seni polise şikayet edeceğim' demesi ise dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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