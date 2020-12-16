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DHA YURT BÜLTENİ - 12

16.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:59
DHA YURT BÜLTENİ - 12

Otomobillerine çarpan TIR sürücüsüne tepki gösteren kadın güçlükle sakinleştirildiZONGULDAK'ta, TIR'ın çarptığı otomobilde kazayı yara almadan atlatan Satı Kayış (72), TIR sürücüsüne beddua ederken, polis ve eşi tarafından güçlükle sakinleştirdi.

Otomobillerine çarpan TIR sürücüsüne tepki gösteren kadın güçlükle sakinleştirildi

ZONGULDAK'ta, TIR'ın çarptığı otomobilde kazayı yara almadan atlatan Satı Kayış (72), TIR sürücüsüne beddua ederken, polis ve eşi tarafından güçlükle sakinleştirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Şafak İnan yönetimindeki 74 DB 732 plakalı TIR, Cevat Kayış'ın kullandığı 67 AK 807 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın önünde yan dönen otomobilde bulunan sürücü Cevat Kayış ile eşi Satı Kayış, kazayı yara almadan atlattı.

Satı Kayış, kazanın ardından TIR sürücüsü Şafak İnan'a tepki gösterdi. Araya giren eşi ve polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Satı Kayış, "Bir anda geldi çevirdi bizi. Bağırmasak altına alacak bizi. Allah belasını versin." dedi. Polis ekiplerinin tuttuğu tutanağın ardından araçlar olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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