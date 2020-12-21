Son dakika haberi: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
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Son dakika haberi: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

21.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:34
Son dakika haberi: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre 2 KEZ BOŞANMIŞLAR Konya'da Muhammet K.'nin (26) sokak ortasında Esma Nur K.'yi (22) öldürüp, intihara kalkışması olayının ayrıntıları ortaya çıktı.

2 KEZ BOŞANMIŞLAR 

Konya'da Muhammet K.'nin (26) sokak ortasında Esma Nur K.'yi (22) öldürüp, intihara kalkışması olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Camcılık yapan Muhammet K.'nin ev kadını Esma Nur K. ile 4 yıl önce evlendiği, aradan geçen süreçte boşanıp tekrar evlendikleri ortaya çıktı. Çiftin en son 20 Kasım günü anlaşmalı boşandıkları ve mahkeme kararı tebliğ edilmediği için de Esma Nur K.'nin henüz soyadını değiştirmediği belirtildi. Ayrı yaşayan çiftin aynı mahallede oturdukları belirlendi.   

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde birlikte yürüyen Muhammet K. ve Esma Nur K., ara sokağa giriyor. Ancak kısa bir süre sonra tekrar aynı sokağa gelip konuşmaya devam ediyor. Bu sırada Muhammet K., tabancasını çıkartıp Esma Nur K.yi başından vuruyor. Zanlı yere yığılan kadının yanına gelip ikinci kez ateş ettikten sonra tabancayı başına doğrultup intihara kalkışıyor. 

  


Son dakika haberi: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
Son dakika haberi: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
Son dakika haberi: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
Son dakika haberi: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
Son dakika haberi: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
Son dakika haberi: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
Son dakika haberi: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
Son dakika haberi: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
Son dakika haberi: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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