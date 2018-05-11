Afyonkarahisar'da Hastaneden Kaçırılan Suriyeli Erkek Bebek Bulundu
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu. Personel kıyafetiyle bebeği kaçıran kadın, gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso'nun (29) çiftinin yeni doğan oğlu 'Muhammed İbrahim' bulundu.
KAÇIRAN KADIN GÖZALTINDA
Polis ekiplerince sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kent merkezinde bulunan erkek bebek, kadın doğun servisinde yatan annesi Ravva Zahlül Meeso'ne teslim edildi. Polis olayla ilgili bir kadını gözaltına aldı.
HASTANE PERSONELİ KILIĞINDA KAÇIRILMIŞTI
Öte yandan baba Amir Zahlül Meeso basın mensuplarına sözlü olarak verdiği açıklamada hastanede olayla yakından ilgisi bulunan 3 personelin ifadesinin alınması talebinde bulunduğunu bildirdi. Meeso, olayı takip eden basın mensuplarının yanlarında getirdiği tercüman yardımıyla yaptığı açıklamada, "Bizim bebeğimiz dün dünyaya geldi. Bugün ise işitme ve görme testi yapılmak için benimle birlikte bir hastane görevlisi testin yapılacağı yere kadar refakat etti. Daha sonra testlerimizi yaptırıp çocuğu emzirmek için tekrar annesine vererek eczaneye ilaç almaya gittim. O esnada eşimin ve bebeğin yanına gelen hastane personeli kıyafeti giyen bir kişi bir takım tetkikler yapılacağını söyleyerek almış götürmüş. Ben eczaneden geldikten sonra bir süre bekledim çocuğum gelmedi. Daha sonra oradaki sekretere ve hemşirelere sordum. Görmemişler. Daha sonra hastane yetkililerine ve polise bildirdi. Henüz çocuğumun kaçırılmasına ilişkin bir sonuca varılamadı. Hastaneden kulak ve göz taraması için göçtürülen doktorların ve refakat eden hemşirenin ifadesinin alınmasını talep ettim" dedi.
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ne kadar gereksiz ve saçma sapan yorumlar var yaa..bizler insanız vereli olduğumuz nasıl olduğumuz önemli değil. ister dindar ister olma kimsenin bir anneden evladı almaya hakkı yoktur. yüce Allah biz insanoğlunu her zaman sınava tabi tutar. suriyeli oldukları için yapmadığınız zulumlük kalmadı bu insanlara. şunu iyi bilmelisiniz ki Çanakkale savaşında bizlere yardım eden IRAK ,SURİYE,BOSNA,VS...BU ÜLKENİN İNSAANLARIYDI. Biz Türkler Avrupaya gidince sanki o ülkeye çok mu ayak uydyrabiliyoruz.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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bizim sağlık hizmetlerimiz kötü. . . her an her şey olabilir. . . . bu suriyeli aileye tavsiyem 9 ay 10 gün sonraki doğumlarını suriyede yapsınlar. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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suriyeli değil mi 9 ay sonra yine doğurur nolcakki besliyoruz zatenCevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır.... N: aptal görmek istiyorsan aynaya bak2 Yayından KaldırSENİ AHMAK ...: LORENZOTüm 28 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır