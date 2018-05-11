Afyonkarahisar'da Hastaneden Kaçırılan Suriyeli Erkek Bebek Bulundu

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso'nun (29) çiftinin yeni doğan oğlu 'Muhammed İbrahim' bulundu.

KAÇIRAN KADIN GÖZALTINDA

Polis ekiplerince sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kent merkezinde bulunan erkek bebek, kadın doğun servisinde yatan annesi Ravva Zahlül Meeso'ne teslim edildi. Polis olayla ilgili bir kadını gözaltına aldı.

HASTANE PERSONELİ KILIĞINDA KAÇIRILMIŞTI

Öte yandan baba Amir Zahlül Meeso basın mensuplarına sözlü olarak verdiği açıklamada hastanede olayla yakından ilgisi bulunan 3 personelin ifadesinin alınması talebinde bulunduğunu bildirdi. Meeso, olayı takip eden basın mensuplarının yanlarında getirdiği tercüman yardımıyla yaptığı açıklamada, "Bizim bebeğimiz dün dünyaya geldi. Bugün ise işitme ve görme testi yapılmak için benimle birlikte bir hastane görevlisi testin yapılacağı yere kadar refakat etti. Daha sonra testlerimizi yaptırıp çocuğu emzirmek için tekrar annesine vererek eczaneye ilaç almaya gittim. O esnada eşimin ve bebeğin yanına gelen hastane personeli kıyafeti giyen bir kişi bir takım tetkikler yapılacağını söyleyerek almış götürmüş. Ben eczaneden geldikten sonra bir süre bekledim çocuğum gelmedi. Daha sonra oradaki sekretere ve hemşirelere sordum. Görmemişler. Daha sonra hastane yetkililerine ve polise bildirdi. Henüz çocuğumun kaçırılmasına ilişkin bir sonuca varılamadı. Hastaneden kulak ve göz taraması için göçtürülen doktorların ve refakat eden hemşirenin ifadesinin alınmasını talep ettim" dedi.