Dha Yurt - Adıyaman Besni'ye Şehit Ateşi Düştü (Ek)
ŞEHİT RECEP İNCE MEMLEKETİ ADIYAMANA GETİRİLDİPKK'lı teröristlerin Bitlis'in Hizan İlçesi'nde, yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan iki askerden Jandarma Astsubay Üstçavuş 33 yaşındaki Recep İnce memleketi Adıyaman'a getirildi.
ŞEHİT RECEP İNCE MEMLEKETİ ADIYAMANA GETİRİLDİ
PKK'lı teröristlerin Bitlis'in Hizan İlçesi'nde, yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan iki askerden Jandarma Astsubay Üstçavuş 33 yaşındaki Recep İnce memleketi Adıyaman'a getirildi.
Haber: ADIYAMAN,