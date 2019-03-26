Dha Yurt - Adana'da Eski Sevgili Dehşeti: 2 Yaralı

ADANA'da Şamil Y. (40), uzaklaştırmasının bulunduğu Türkmenistan uyruklu eski kız arkadaşı Selbi B.'nin (32) kaldığı eve girip, bıçak çekti. Evde yaşanan arbedede Şamil Y. ile Selbi B., ellerinden ve yüzlerinden yaralandı. Kendisinin eve davet edildiğini belirten Şamil Y., eski kız arkadaşının kendisini 30 bin TL dolandırdığını ileri sürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi 24010 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. 86 yaşındaki Hasan Basri P.'nin hasta bakıcılığı yapan ve yaşlı adamın evinde kalan Selbi B., iddiaya göre gece tıkırtılara uyandığında evde eski erkek arkadaşı Şamil Y. ile karşılaştı. Bıçak çektiği belirtilen Şamil Y. ile genç kadın arasında çıkan arbedede her ikisi de yaralandı. Bu sırada gürültüye uyanan ev sahibi yaşlı adam, yaşananlara korku dolu gözlerle şahit oldu. Boğuşma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ellerinden yüzünden yaralanan Selbi B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı halde gazetecilere konuşan Şamil Y. ise eski kız arkadaşının kendisini 30 bin TL dolandırdığını iddia etti. Kadının kendisine şantajda bulunduğunu ileri süren Şamil Y., eve kendisinin daveti üzerine girdiğini söyleyerek kendisini savundu. Selbi B.'nin bir süre önce şikayette bulunarak, Şamil Y.'nin kendisine 500 metre yaklaşmama kararı aldırdığı öğrenildi. Hastanede tedavilerine devam edilen her iki yaralının durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yaralı Şamil Y.'den görüntü

Sokaktaki polislerden görüntü

Yaralı kadının ambulansa alınması

Şamil Y.'nin yaralı halde kameralara konuşması

Ambulansın gidişi

Olayın yaşandığı apartmandan görüntü

Olayda kullanılan bıçaktan görüntü

Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

Kaynak: DHA