DHA muhabirleri selden kurtuldu, korku dolu anlar yaşadı

muhabirleri bir anda bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

muhabirleri bir anda bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaka selinden kaçan muhabirler o anları saniye saniye kaydetti.

Ulus ilçesi Zafer köyünde yaşanan sel felaketini görüntüleyen DHA muhabirleri Ayhan Acar ve Murat Küçük, köyden geri dönerken bir anda bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmur nedeniyle yaka selinin oluştuğu köyden araçlarıyla ayrılmaya çalışan muhabirler yaşadıkları o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yol boyunca oluşan su birikintilerini aşarak bir caminin altına sığınan muhabirlerin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar