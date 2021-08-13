DHA muhabirleri Evren ve Seymen 'Ayın vatandaşları' seçildi
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DHA muhabirleri Evren ve Seymen 'Ayın vatandaşları' seçildi

DHA muhabirleri Evren ve Seymen 'Ayın vatandaşları' seçildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Ayın Vatandaşları' ödüllendirildi.

BURSA Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Ayın Vatandaşları' ödüllendirildi. Törende, bıçak zoruyla taksiye bindirilip, kaçırılmaya çalışılan kadını polis gelinceye kadar araçlarına alarak koruyan, şüphelinin belinden bıçağı alıp sakinleştirmeye çalışan DHA muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen de plaket aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunulan toplantıda ayrıca topluma örnek davranışlarda bulunan 'Ayın Vatandaşları' ödüllendirildi. Törende, bıçak zoruyla taksiye bindirilip, kaçırılmaya çalışılan kadını polis gelinceye kadar araçlarına alıp koruyan, şüphelinin belinden bıçağı alıp sakinleştirmeye çalışan DHA muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen de 'ayın vatandaşı' seçildi. Plaketlerini Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'dan alan Evren ve Seymen'e davranışlarından dolayı Başkan Aktaş da teşekkür etti.

DHA'nın gündeme getirdiği, hayatını kaybeden babasının cenazesinin hemen ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine gidip söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına katılan arama kurtarma gönüllüsü Oktay Arslan da 'Ayın vatandaşı' seçildi. Plaketini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan alan Arslan, "Bir karar vermek zorundaydım. ya oturup yasımı tutacaktım ya da arkadaşlarımla beraber ülkemin yardımına koşacaktım" dedi.'ALLAH SAYILARINI ARTTIRSIN'

Fedakarca davranan tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Aktaş, "Allah sayılarını arttırsın. Ne kadar çok şehir ve toplum için yaşayan gönüllü olursa o kadar şehrimiz sorunsuz ve daha güzel olur. Hepimiz buna yürekten inanıyoruz. Muhakkak kendimiz için yaşayacağız ama beraberinde şehir içinde çaba sarf etmemiz gerekir" diye konuştu.


DHA muhabirleri Evren ve Seymen 'Ayın vatandaşları' seçildi
DHA muhabirleri Evren ve Seymen 'Ayın vatandaşları' seçildi
DHA muhabirleri Evren ve Seymen 'Ayın vatandaşları' seçildi
DHA muhabirleri Evren ve Seymen 'Ayın vatandaşları' seçildi
DHA muhabirleri Evren ve Seymen 'Ayın vatandaşları' seçildi
DHA muhabirleri Evren ve Seymen 'Ayın vatandaşları' seçildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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