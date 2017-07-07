Dha İstanbul- Dink Cinayetinde Kamu Görevlilerinin İhmali Davası...

ESKİ TUĞGENERAL CELEPOĞLU: HAİN CİNAYET DAVASINA SANIK OLARAK EKLENMEKTEN ZUL DUYUYORUM...



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma görevlileri ve eski emniyet görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davaya devam edildi. Duruşmada, tutuklu olarak yargılanan eski Tuğgenerel Hamza Celepoğlu, "31 yıl ülkesine ve milletine hizmet etme derdinde olan biriyim. Eski bir Türk generali olarak yurt içi ve yurt dışında hain addedilen cinayet davasına sanık olarak eklenmekten zül duyduğumu belirtmek isterim" diyerek tahliye talebinde bulundu.



İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile aralarında eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın da yer aldığı tutuksuz sanıklar katıldı.



TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU



Tahliye taleplerinin alındığı duruşmada, aynı zamanda MİT TIR'ları davasında da tutuklu bulunan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tahliye talebinde bulundu. Celepoğlu, "31 yıl ülkesine ve milletine hizmet etme derdinde olan biriyim. Eski bir Türk generali olarak yurt içi ve yurt dışında hain addedilen cinayet davasına sanık olarak eklenmekten zül duyduğumu belirtmek isterim. 10 yıldır adaleti arayan Dink ailesi önünde, şahsım üzerinden bu davanın nasıl sulandırılmaya çalışıldığını bilgi ve belgeleriyle anlatmaya çalışacağım" dedi. Darbe teşebbüsünün gerçekleştiği tarihte Mamak Cezaevi'nde bulunduğunu belirten Hamza Celepoğlu, "MİT TIR'ları davasında yargılanıyor olmam sanki bu hain cinayeti işleyebileceğim önyargısına sebep olmuştur. Oysaki MİT TIR'ları davasında yükletilen suçlama ile Dink davasında yüklenen suçlama arasında fark yoktur" dedi.



"HUKUKSUZ BİR İDDİANAME DÜZENLENDİ"



19 ocak'ta MİT TIR'larının durdurulmasından sonra gazeteci Mehmet Baransu'nun şikayeti üzerinden hakkında soruşturma açıldığını ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) da yargılama izni verdiğini belirten Celepoğlu, "FETÖ'cü FETÖ'cüyü şikayet eder mi? Dönemin HSYK'si soruşturma izni verir mi? benim o tarihlerde orada olmadığım ispatlandı ama tutuklandım. Bu dava da algı operasyonuydu ve 20 aydır tutukluyum" diye konuştu. Celepoğlu, "Hain cinayetin işlendiği tarihte benim İstanbul İl Jandarma Komutanı olduğum söyleniyor, ben oraya Temmuz 2008'de atandım. Oysa cinayet döneminde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Değerlendirme ve Analiz Merkez Amiri olarak İtalya'da kurstaydım. Yurtdışına giriş çıkışlarımla ilgili belgeleri de ibraz ettim. Hakkımda hukuksuz bir iddianame düzenlenmiştir. 8 aydır tutukluluk halim devam etmektedir"diye konuştu. Duruşmaya öğle arası verildi.