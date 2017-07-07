Dha İstanbul - "Büyükada'daki Aktivist Toplantısı" Soruşturması Terörle Mücadele Şubesinde

Çağatay KENARLI, İstanbulDHA



Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan'ın yanı sıra Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi'nin gözaltına alındığı soruşturmayı Terörle Mücadele Şubesi'nin yürüteceği öğrenildi. Gözaltında tutulan aktivistlerin soruşturmayı yürütecek polis biriminin bulunduğu Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına gönderilecekleri belirtildi.







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Büyükada polis merkezi



-Büyüada adliyesi ve önündeki polis aracı