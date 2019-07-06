DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Okmeydanı-Hasdal TEM Bağlantı Yolu üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kadını gören sürücüler kaza olduğunu zannedip durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Baygın halde bulunan kadın ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı. Kadının uyuşturucu krizine girdiği öne sürüldü.Olay sabah saat 08.30 sıralarında yaşandı. TEM Bağlantı Yolu Sadabad Viyadüğü üzerinde yolun sağ şeridinde yerde hareketsiz yatan kadını gören motosiklet sürücüleri yardım için durdu. Kadının baygın olduğunu görün sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kadına araçların çarpmaması için yola duba koyarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de kaza ihbarına geldikleri kadının uyuşturucu madde krizi nedeniyle baygın olduğunu belirledi. Su dökülerek ayıltılmaya çalışılan kadın oturmakta bile güçlük çekerek bir kaç kez yere yığıldı. Sağlık ekiplerine zorluk çıkaran kadın daha sonra sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü

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(ÖZEL GÖRÜNTÜLER)

-Kask kamerası görüntüleri

-Kadını görüp duran motosiklet sürücüleri

-Yerde hareketsiz yatan kadın

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin kadına müdahalesi

-Ayıltılıp oturtulan kadının yere yığılması

-Kadını ayıltmak için yüzüne su dökülmesi

-Kadını fark edip duran motosikletlilerin kadını sağlık ekiplerine teslim edip ayrılmaları

-Kadının oturduğu yerde tekrar yere yığılması

-Uyuşturucu krizindeki kadının çırpınmaları

-Polisin gelmesi

-Trafik polisinin yola duba koyarak güvenlik önlemi alması

-Ayağa kalkıp yürümek isteyen kadının yere yığılması

-Kadının sedyeye alınması

-Kadının sağlık ekiplerine zorluk çıkarması

-Kadının sedye ile ambulansa taşınması

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Genel ve detay görüntüler

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- (ÖZEL) - ÜSKÜDAR'DA SAHİLDE SİLAH BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Üsküdar Salacak sahilinde silah bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Salacak sahilinde meydana geldi. Sahilde denize giren Burak Topçu, kayalıklar arasında bir silah gördü. Denizden çıkan Topçu durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Ekipler yaptıkları incelemelerde silahın deniz kıyısına vurmuş ya da kayalılara atılmış olabileceği değerlendirdi. Ekipler durumu deniz polisine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisine bağlı ekipler silahı denizden çıkardı.

Polis silahın biri tarafından atılıp atılmadığı konusunda çalışma yaptı. Bir olayda kullanıp kullanılmadığı gerekli kriminal çalışmalar sonucunda belirli olacak silah incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Silahı bulan kişi ile röp

-Bulan kişinin polise bilgi vermesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Deniz polisinin gelmesi

-Dalgıç polisin denize girerek silahı çıkarma

-Silahın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA

- İstanbul