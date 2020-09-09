DHA DIŞ -Yunanistan'da karantinaya alınan mülteci kampında yangın Yunanistan'da karantinaya alınan mülteci kampında yangınYunanistan, (DHA) ? Yunanistan'ın Midilli Adası'nda koronavirüs (Covid-19) sebebiyle karantinaya alınan Moria mülteci kampında çıkan yangın sebebiyle yüzlerce göçmen bölgeyi terk etti.

DHA DIŞ -Yunanistan'da karantinaya alınan mülteci kampında yangın

Yunanistan, (DHA) ? Yunanistan'ın Midilli Adası'nda koronavirüs (Covid-19) sebebiyle karantinaya alınan Moria mülteci kampında çıkan yangın sebebiyle yüzlerce göçmen bölgeyi terk etti.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda koronavirüs (Covid-19) sebebiyle karantinaya alınan Moria mülteci kampında çıkan yangın çıktı. Bu sabah yaklaşık 13 bin sığınmacının kaldığı Moria mülteci kampının farklı noktalarında henüz tespit edilemeyen sebeplerle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmeye çalışılan yangında kısa süreli panik yaşanırken, olayla ilgili ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sebebiyle kampta büyük maddi hasar meydana gelirken, sığınmacıların karantina sebebiyle öfkeli olduğu ve alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine direndiği belirtildi. Öte yandan, mülteci kampındaki Somali asıllı bir sığınmacıda (Covid-19) çıkması sebebiyle karantinaya alınmış, yapılan testlerde toplam 35 sığınmacının enfekte olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: DHA