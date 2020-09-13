Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı
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Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Antalya'ya gelen bir uçakta Afrika kökenli bir kadın ile İngiliz bir erkek arasında "ırkçılık tartışması" çıktı. Siyahi kadın, İngiliz erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğrarken, saldırganın Türk polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

13.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:17

İngiltere'den Türkiye'ye gelen bir uçakta Afrika kökenli siyahi bir kadın ve İngiliz bir erkek arasında 'ırkçılık tartışması' çıktı. Çarşamba günü yaşanan olayda, siyahi kadın yolcu İngiliz erkek yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı. İngiliz basını saldırgan yolcunun Antalya Havalimanı'nda Türk polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA

İngiltere'nin başkenti Londra Gatwick Havalimanı'ndan Antalya'ya gelen İngiliz havayolu şirketine ait bir uçakta, ırkçılık tartışması çıktı. İngiliz bir adamın siyahi bir kadına yumrukla saldırdığı anlar görüntülendi. Görüntülerde siyahi kadının, "Ben Afrikalıyım. Halkım hakkında hiçbir şey söyleme" ifadelerini kullanmasının ardından adamın ön koltuğa yönelerek kadın yolcuya doğru yumrukla saldırdığı anlar kaydedildi.

Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı

Kaynak: DHA

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